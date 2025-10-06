Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année

Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.

Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.

(*) selon les configurations déployées.



En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.

Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).

(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.



● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.



● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.

Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.



« En octobre, cap au chaud avec Air Europa. »



Nos équipes sont à votre disposition. Bonnes ventes…