Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année

Quand l’hiver s’installe en Europe, la République Dominicaine prolonge l’été : climat idéal, plages ensoleillées, hôtels de qualité et richesses culturelles font de ce joyau caribéen une destination clé pour Air Europa, qui y opère des vols depuis pratiquement 30 ans.
Une destination de rêve, pour profiter des plages de Punta Cana, des paysages montagneux de Jarabacoa et de la mer turquoise de Puerto Plata (aéroport Santiago de los Caballeros), du charme colonial de Saint-Domingue et la joie de vivre caribéenne.
Grâce à notre connectivité croissante entre l’Europe et les Caraïbes, la République Dominicaine reste facilement accessible toute l’année via Madrid.
● Santo Domingo - SDQ :
1 vol quotidien*
PARIS/MADRID: 10:55/12:55
MADRID/SDQ: 15:35/18:10
SDQ /MADRID: 22:50/11:00 +1
MADRID/PARIS: 14:20/16:15
● Punta Cana - PUJ :
3 vols hebdomadaires*: lundi, mercredi & vendredi
PARIS/MADRID: 10:55/12:55
MADRID/PUJ: 16:50/19:20
PUJ /MADRID: 21:20/11:25 +1
MADRID/PARIS: 14:20/16:15
● Santiago de los Caballeros - STI :
1 vol hebdomadaire*: samedi
PARIS/MADRID: 10:55/12:55
MADRID/STI: 17:25/20:05
STI /MADRID: 22:50/12:20 +1
MADRID/PARIS: 14:20/16:15
*Départ d’Orly via Madrid
ZOOM COMMERCIAL…
Photo de gauche : M. Ribeiro (DG AIR EUROPA), accompagné de Mme. Suarez (Directrice de l'office du tourisme de Cuba), et l’équipe commerciale Air Europa © Air Europa
Photo de droite : L’heureuse gagnante ! accompagnée de Maria José Aguas (attachée
commerciale Air Europa) lors du grand tirage au sort à la soirée Cubaine © Air Europa
Ambiance festive et studieuse au stand de la République Dominicaine : énergie, sourires et danse avec la dynamique équipe commerciale d’Air Europa ! © Air Europa
Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York
Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.
Un produit pensé pour le confort et la connectivité
À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
AIR EUROPA récompense ses partenaires.
La compagnie organise deux tirages au sort exceptionnels pour célébrer les agences et vendeurs ayant enregistrés les meilleures ventes durant les mois d’août et septembre. Une opportunité de valoriser l’engagement et la performance commerciale.
A propos d'Air Europa
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.
En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.
Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).
(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.
● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.
● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.
« En octobre, cap au chaud avec Air Europa. »
Nos équipes sont à votre disposition. Bonnes ventes…
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
