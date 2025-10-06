TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes, Mais aussi le saviez-vous, vers Miami et New York


République Dominicaine : une destination privilégiée par Air Europa, qui dessert en vols non-stop depuis Madrid (*) tout l’hiver comme toute l’année les trois villes importantes du pays : Punta Cana, Saint Domingue, Santiago de los Caballeros.

(*) Air Europa opère 3 vols par jour vers Madrid au départ d’Orly vous permettant des connexions fluides vers la République Dominicaine.


Lundi 20 Octobre 2025

© Air Europa
© Air Europa
Quand l’hiver s’installe en Europe, la République Dominicaine prolonge l’été : climat idéal, plages ensoleillées, hôtels de qualité et richesses culturelles font de ce joyau caribéen une destination clé pour Air Europa, qui y opère des vols depuis pratiquement 30 ans.

Une destination de rêve, pour profiter des plages de Punta Cana, des paysages montagneux de Jarabacoa et de la mer turquoise de Puerto Plata (aéroport Santiago de los Caballeros), du charme colonial de Saint-Domingue et la joie de vivre caribéenne.

Grâce à notre connectivité croissante entre l’Europe et les Caraïbes, la République Dominicaine reste facilement accessible toute l’année via Madrid.

● Santo Domingo - SDQ :
1 vol quotidien*
PARIS/MADRID: 10:55/12:55
MADRID/SDQ: 15:35/18:10

SDQ /MADRID: 22:50/11:00 +1
MADRID/PARIS: 14:20/16:15

● Punta Cana - PUJ :
3 vols hebdomadaires*: lundi, mercredi & vendredi
PARIS/MADRID: 10:55/12:55
MADRID/PUJ: 16:50/19:20

PUJ /MADRID: 21:20/11:25 +1
MADRID/PARIS: 14:20/16:15

● Santiago de los Caballeros - STI :
1 vol hebdomadaire*: samedi
PARIS/MADRID: 10:55/12:55
MADRID/STI: 17:25/20:05

STI /MADRID: 22:50/12:20 +1
MADRID/PARIS: 14:20/16:15

*Départ d’Orly via Madrid

ZOOM COMMERCIAL…

Air Europa vous avait donné rendez-vous à L’IFTM
Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York
Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.

** nouveau vol au départ de Genève à partir du 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **

Un produit pensé pour le confort et la connectivité

À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.

AIR EUROPA récompense ses partenaires.

La compagnie organise deux tirages au sort exceptionnels pour célébrer les agences et vendeurs ayant enregistrés les meilleures ventes durant les mois d’août et septembre. Une opportunité de valoriser l’engagement et la performance commerciale.

Miles Attack | Le programme de fidélité des agents de voyage

A propos d'Air Europa

Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.

En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.
Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).
(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.

● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.

● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.

« En octobre, cap au chaud avec Air Europa. »

Nos équipes sont à votre disposition. Bonnes ventes…

Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


