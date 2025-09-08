TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l'Amérique latine et les Caraïbes !

Mais aussi, le saviez-vous, vers Miami et New York


Air Europa : une rentrée tournée vers les horizons lointains

Alors que la rentrée marque le retour à vos habitudes, avec Air Europa, elle peut être synonyme de nouveaux départs pour vos clients.

Notre hub à Madrid, nous permet de desservir efficacement un large réseau de destinations.


Rédigé par Air Europa le Lundi 15 Septembre 2025

Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York

© Air Europa
© Air Europa
Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.



** nouveau vol au départ de Genève à partir du 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **




● République Dominicaine : Punta Cana, Saint-Domingue et Santiago de los Caballeros

● Cuba : La Havane

● Mexique : Cancun

Mais notre réseau s’étend bien au-delà, avec des liaisons vers toutes les grandes métropoles Sud-Américaines :

● Argentine (Buenos Aires et Cordoba), Brésil (Sao Paulo et Salvador de Bahia), Pérou (Lima), Colombie (Bogota et Medellin), Paraguay (Asuncion), Uruguay (Montevideo), Équateur (Quito et Guayaquil), Bolivie (Santa Cruz de la Sierra), Venezuela (Caracas), Panama, Honduras (San Pedro de Sula).

Sans oublier nos connexions vers les États-Unis, avec des vols réguliers vers Miami et New York, deux portes d’entrée majeures vers le continent nord-américain.

Un produit pensé pour le confort et la connectivité

© Air Europa
© Air Europa
À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !




Air Europa est partenaire de Miles Attack et vous invite à cumuler des miles.
Actuellement faites vos réservations et booster vos miles par 4 !

** 4 fois plus de miles gagner jusqu’au 30 septembre.
Et participez à un tirage au sort pour 2 billets long-courriers ! **


Miles Attack | Le programme de fidélité des agents de voyage

A propos d'Air Europa

Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.
En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.
Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).
(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.


● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.

● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.

« Préparer septembre, c’est tracer le chemin. »

Nos équipes sont à votre disposition. Bonne rentrée et bonnes ventes…
Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !
Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


Lu 248 fois

Tags : Air Europa
Notez
