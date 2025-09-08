Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !

Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York
Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.
** nouveau vol au départ de Genève à partir du 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **
● République Dominicaine : Punta Cana, Saint-Domingue et Santiago de los Caballeros
● Cuba : La Havane
● Mexique : Cancun
Mais notre réseau s’étend bien au-delà, avec des liaisons vers toutes les grandes métropoles Sud-Américaines :
● Argentine (Buenos Aires et Cordoba), Brésil (Sao Paulo et Salvador de Bahia), Pérou (Lima), Colombie (Bogota et Medellin), Paraguay (Asuncion), Uruguay (Montevideo), Équateur (Quito et Guayaquil), Bolivie (Santa Cruz de la Sierra), Venezuela (Caracas), Panama, Honduras (San Pedro de Sula).
Sans oublier nos connexions vers les États-Unis, avec des vols réguliers vers Miami et New York, deux portes d’entrée majeures vers le continent nord-américain.
Un produit pensé pour le confort et la connectivité
À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Air Europa est partenaire de Miles Attack et vous invite à cumuler des miles.
Actuellement faites vos réservations et booster vos miles par 4 !
Et participez à un tirage au sort pour 2 billets long-courriers ! **
Miles Attack | Le programme de fidélité des agents de voyage
A propos d'Air Europa
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.
En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.
Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).
(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.
● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.
● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.
« Préparer septembre, c’est tracer le chemin. »
« Préparer septembre, c’est tracer le chemin. »
Nos équipes sont à votre disposition. Bonne rentrée et bonnes ventes…
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
