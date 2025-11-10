TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur

Ce pays où le monde se partage en deux hémisphères


L’Équateur : un joyau naturel au cœur de l’Amérique du Sud, niché entre la Colombie et le Pérou.
Air Europa dessert en vols non-stop depuis Madrid (*) au départ d’Orly deux villes importantes du pays : Quito et Guayaquil.


Rédigé par Air Europa le Lundi 17 Novembre 2025

© Adobe Stock Air Europa - Equateur - Galapagos
© Adobe Stock Air Europa - Equateur - Galapagos
L’Équateur est un pays fascinant qui séduit les voyageurs par sa diversité géographique et culturelle. Malgré sa petite taille, il offre une richesse naturelle exceptionnelle : des plages dorées du Pacifique aux sommets enneigés des Andes, en passant par la luxuriante forêt amazonienne et les célèbres îles Galápagos.

Mais ce pays va bien au-delà des clichés : surnommé « le pays des quatre mondes », il réunit côte, montagne, jungle et archipel en un seul territoire. Il figure parmi les 17 « pays mégadivers » de la planète : il héberge la plus forte biodiversité au km² au monde, avec plus de 1 600 espèces d’oiseaux et des milliers d’espèces végétales, d’amphibiens et de reptiles.

« Sous nos latitudes, l’hiver approche ; sous l’équateur, la vie rayonne. »

Côté culture, les métropoles coloniales comme Quito ou Cuenca offrent des centres historiques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis que les communautés indigènes des Andes et de l’Amazonie perpétuent des traditions bien vivantes : rythmes afro-équatoriens sur la côte, coutumes ancestrales dans la jungle.

Pour vos clients voyageurs, cela signifie plus qu’un simple billet d’avion : c’est l’accès à un terrain d’émerveillement où les volcans actifs tutoient les lacs d’altitude, où la jungle bruisse de vie, où chaque détour révèle une nature intacte et des populations accueillantes.

Avec Air Europa, la promesse est celle d’un voyage fluide depuis l’Europe vers ce microcosme naturel et humain que peu de destinations offrent : l’équateur du monde… et de l’émerveillement. »

Grâce à notre connectivité croissante entre l’Europe et l’Amérique latine, l’Equateur reste facilement accessible toute l’année via Madrid (*).

● Guayaquil - GYE :
3 vols hebdomadaires (*): mardi, jeudi & samedi
PARIS/MADRID: 19:25/21:25
MADRID/GUAYAQUIL: 1:40+1/6:10

GUAYAQUIL/MADRID: 11:15/5:10 +1
MADRID/PARIS: 8:00/9:55

● Quito - UIO :
3 vols hebdomadaires (*): lundi, mercredi & vendredi
PARIS/MADRID: 19:25/21:25
MADRID/QUITO: 1:40+1/5:35

QUITO /MADRID: 11:35/5:00+1
MADRID/PARIS: 8:00/9:55
(*) Départ d’Orly via Madrid

Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York.
© Air Europa
© Air Europa

Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.

ZOOM COMMERCIAL…

M. Javier Latorre (Pro Ecuador), son Excellence Mme. l'Ambassadrice Ana María Pesantes accompagnés par Maria jose Aguas attachée commerciale chez Air Europa © Air Europa
M. Javier Latorre (Pro Ecuador), son Excellence Mme. l’Ambassadrice Ana María Pesantes accompagnés par Maria jose Aguas attachée commerciale chez Air Europa © Air Europa
- Nous étions sponsor du 1er « Ecuadorian Cacao Innovation Award 2025 » en remettant le 1er prix à l’entreprise gagnante « Natigold »

- Pro Ecuador a organisé un workshop Equateur qui a rassemblé quelques professionnels du tourisme (DMC, Hôteliers, Bureaux de promotions de la destination...)
M. Javier Latorre (Pro Ecuador), son Excellence M. le Ministre du Tourisme Mateo Estrella, la gagnante Mme. Angélique Galiffi productrice sur la chaîne Trotters TV, María Garzón attachée commerciale Air Europa et son Excellence l'Ambassadrice Ana María Pesantes © Air Europa
M. Javier Latorre (Pro Ecuador), son Excellence M. le Ministre du Tourisme Mateo Estrella, la gagnante Mme. Angélique Galiffi productrice sur la chaîne Trotters TV, María Garzón attachée commerciale Air Europa et son Excellence l'Ambassadrice Ana María Pesantes © Air Europa

** nouveau vol au départ de Genève à partir du 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **


Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur
AIR EUROPA récompense ses partenaires.
La compagnie a organisé deux tirages au sort et attribué 2 lots de 2 billets long-courriers pour célébrer les agences et vendeurs ayant enregistrés les meilleures ventes durant les mois d’août et septembre. Une opportunité de valoriser l’engagement et la performance commerciale.

Miles Attack | Le programme de fidélité des agents de voyage

Un produit pensé pour le confort et la connectivité

© Air Europa
© Air Europa
À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.

En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.
Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).
(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.

INFOS PRATIQUES...

● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.

● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.

« Novembre, le mois où vos clients rêvent le plus… et réservent le mieux. »

Nos équipes sont à votre disposition. Bonnes ventes…

A propos d'Air Europa

Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur
Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


