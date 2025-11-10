Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur

L’Équateur est un pays fascinant qui séduit les voyageurs par sa diversité géographique et culturelle. Malgré sa petite taille, il offre une richesse naturelle exceptionnelle : des plages dorées du Pacifique aux sommets enneigés des Andes, en passant par la luxuriante forêt amazonienne et les célèbres îles Galápagos.
Mais ce pays va bien au-delà des clichés : surnommé « le pays des quatre mondes », il réunit côte, montagne, jungle et archipel en un seul territoire. Il figure parmi les 17 « pays mégadivers » de la planète : il héberge la plus forte biodiversité au km² au monde, avec plus de 1 600 espèces d’oiseaux et des milliers d’espèces végétales, d’amphibiens et de reptiles.
« Sous nos latitudes, l’hiver approche ; sous l’équateur, la vie rayonne. »
Côté culture, les métropoles coloniales comme Quito ou Cuenca offrent des centres historiques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis que les communautés indigènes des Andes et de l’Amazonie perpétuent des traditions bien vivantes : rythmes afro-équatoriens sur la côte, coutumes ancestrales dans la jungle.
Pour vos clients voyageurs, cela signifie plus qu’un simple billet d’avion : c’est l’accès à un terrain d’émerveillement où les volcans actifs tutoient les lacs d’altitude, où la jungle bruisse de vie, où chaque détour révèle une nature intacte et des populations accueillantes.
Avec Air Europa, la promesse est celle d’un voyage fluide depuis l’Europe vers ce microcosme naturel et humain que peu de destinations offrent : l’équateur du monde… et de l’émerveillement. »
Grâce à notre connectivité croissante entre l’Europe et l’Amérique latine, l’Equateur reste facilement accessible toute l’année via Madrid (*).
● Guayaquil - GYE :
3 vols hebdomadaires (*): mardi, jeudi & samedi
PARIS/MADRID: 19:25/21:25
MADRID/GUAYAQUIL: 1:40+1/6:10
GUAYAQUIL/MADRID: 11:15/5:10 +1
MADRID/PARIS: 8:00/9:55
● Quito - UIO :
3 vols hebdomadaires (*): lundi, mercredi & vendredi
PARIS/MADRID: 19:25/21:25
MADRID/QUITO: 1:40+1/5:35
QUITO /MADRID: 11:35/5:00+1
MADRID/PARIS: 8:00/9:55
(*) Départ d’Orly via Madrid
Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York.
Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.
ZOOM COMMERCIAL…
M. Javier Latorre (Pro Ecuador), son Excellence Mme. l’Ambassadrice Ana María Pesantes accompagnés par Maria jose Aguas attachée commerciale chez Air Europa © Air Europa
- Nous étions sponsor du 1er « Ecuadorian Cacao Innovation Award 2025 » en remettant le 1er prix à l’entreprise gagnante « Natigold »
- Pro Ecuador a organisé un workshop Equateur qui a rassemblé quelques professionnels du tourisme (DMC, Hôteliers, Bureaux de promotions de la destination...)
FLASH NEWS
** nouveau vol au départ de Genève à partir du 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **
AIR EUROPA récompense ses partenaires.
Un produit pensé pour le confort et la connectivité
À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.
En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.
Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).
(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.
INFOS PRATIQUES...
● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.
● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.
« Novembre, le mois où vos clients rêvent le plus… et réservent le mieux. »
Nos équipes sont à votre disposition. Bonnes ventes…
A propos d'Air Europa
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
