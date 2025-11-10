Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur

« Sous nos latitudes, l’hiver approche ; sous l’équateur, la vie rayonne. »

L’Équateur est un pays fascinant qui séduit les voyageurs par sa diversité géographique et culturelle. Malgré sa petite taille, il offre une richesse naturelle exceptionnelle : des plages dorées du Pacifique aux sommets enneigés des Andes, en passant par la luxuriante forêt amazonienne et les célèbres îles Galápagos.Mais ce pays va bien au-delà des clichés : surnommé, il réunit côte, montagne, jungle et archipel en un seul territoire. Il figure parmi les 17 « pays mégadivers » de la planète : il héberge la plus forte biodiversité au km² au monde, avec plus de 1 600 espèces d’oiseaux et des milliers d’espèces végétales, d’amphibiens et de reptiles.Côté culture, les métropoles coloniales comme Quito ou Cuenca offrent des centres historiques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis que les communautés indigènes des Andes et de l’Amazonie perpétuent des traditions bien vivantes : rythmes afro-équatoriens sur la côte, coutumes ancestrales dans la jungle.Pour vos clients voyageurs, cela signifie plus qu’un simple billet d’avion : c’est l’accès à un terrain d’émerveillement où les volcans actifs tutoient les lacs d’altitude, où la jungle bruisse de vie, où chaque détour révèle une nature intacte et des populations accueillantes., la promesse est celle d’un voyage fluide depuis l’Europe vers ce microcosme naturel et humain que peu de destinations offrent :et de l’émerveillement. »● Guayaquil - GYE :3 vols hebdomadaires (*): mardi, jeudi & samediPARIS/MADRID: 19:25/21:25MADRID/GUAYAQUIL: 1:40+1/6:10GUAYAQUIL/MADRID: 11:15/5:10 +1MADRID/PARIS: 8:00/9:55● Quito - UIO :3 vols hebdomadaires (*): lundi, mercredi & vendrediPARIS/MADRID: 19:25/21:25MADRID/QUITO: 1:40+1/5:35QUITO /MADRID: 11:35/5:00+1MADRID/PARIS: 8:00/9:55(*) Départ d’Orly via Madrid