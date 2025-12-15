Resaneo et Teldar Travel créent TripMaker pour simplifier le package dynamique B2B

TripMaker est accessible via Resaneo et Teldar Travel
C'est la bonne surprise de ce début d'année 2026. Cela faisait un certain temps que les agents de voyages attendaient une solution pour leur faciliter la construction de packages Vol+Hôtel ou Train+Hôtel, le tout dans un environnement agréable et pratique tout en leur offrant des garanties de sécurité. Les clients de Teldar Travel et de Resaneo qui étaient souvent communs ont été entendus. Les équipes des deux spécialistes dans leurs domaines respectifs ont unis leur force et travaillé d’arrache-pied pour mettre au point la solution TripMaker qui est d’ores et déjà en ligne. Accessible directement depuis le site de Resaneo et depuis le site de Teldar Travel, TripMaker a été conçu pour répondre aux besoins des agences de voyages en leur offrant un outil centralisé, simple et efficace pour construire leurs packages dynamiques.
Une sécurité renforcée pour les agences et leurs clients
Si TripMaker fluidifie la vente de packages dynamiques il apporte également une sécurité supplémentaire. En effet, il faut savoir qu’en cas d’incident sur le transport aérien, l’hébergement peut être annulé sans frais pour l’agence. Les agences évitent ainsi toute perte financière, et permettent à leurs clients de réserver en toute sérénité. C’est aussi ce qui était attendu et la promesse est et sera tenue.
Les avantages de TripMaker en quelques points clés
• Un inventaire transport complet : avec plus de 600 compagnies aériennes, régulières, low-cost, charters du monde entier, ainsi que les compagnies ferroviaires européennes (Renfe, Trenitalia, InOui, Ouigo, Lyria, Deutsche Bahn…).
• Un inventaire hôtelier mondial : avec plus de 2 millions d’hébergements, des hôtels indépendants aux grandes chaînes internationales, du 1 au 5 étoiles, ainsi que des hébergements locatifs, résidences et campings.
• Garantie “Package dynamique” incluse : avec une couverture automatique, offerte sur toutes les réservations.
• Programme Miles Attack : toutes les ventes réalisées sur TripMaker sont éligibles au programme et permettent de cumuler des Miles avec Resaneo et Teldar Travel.
• Une gestion simplifiée : réservation centralisée mais facturation séparée, pour conserver toute la clarté administrative et continuité de la remontée comptable.
• Services clients dédiés : chaque marque conserve ses équipes de support et son expertise propre, garantissant aux agences un accompagnement de proximité et une qualité de service inchangée.
L’objectif numéro 1 est que les agents de voyages continuent de travailler dans des environnements auxquels ils sont habitués et dans lesquels ils se sentent à l’aise en leur proposant un service complémentaire qui augmentera leur valeur ajoutée. Et bien évidemment, l’autre objectif repose sur la conquête de nouvelles parts de marché avec une solution adaptée aux attentes des clients des agences. L’outil s’adresse aux agences qui connaissent et utilisent déjà Resaneo ou Teldar Travel ou les deux, et aussi aux agents de voyages qui vont découvrir ce que deux spécialistes du B2B peuvent leur offrir.
Deux spécialistes, pour deux fois plus de services
Au-delà de la technologie, TripMaker repose sur la force humaine des deux partenaires. Les équipes commerciales de Resaneo et de Teldar Travel restent pleinement mobilisées et disponibles pour accompagner les agences dans leur utilisation de la nouvelle plateforme et répondre à leurs besoins spécifiques.
TripMaker c’est la promesse d’une réservation rapide, simple et sécurisée, qui va rapidement devenir une nouvelle référence dans le monde du voyage B2B.
Yannick Faucon, Directeur Général Resaneo explique : “Avec TripMaker, nous simplifions le quotidien des agences en réunissant transport et hébergement dans un seul outil. C’est une avancée majeure pour le package dynamique.”
Fabrice Perdoncini, CEO Gekko Group (Teldar Travel) complète : “TripMaker illustre parfaitement la complémentarité entre nos deux expertises. Ensemble, nous proposons une solution unique et performante au service des professionnels du voyage.”
Pour bénéficier de l’accès à la plateforme TripMaker, vous devez avoir au préalable un compte BTOB chez Resaneo ainsi que chez Teldar Travel avec une condition sinequanone : être en paiement en compte chez ces 2 partenaires.
Si ce n’est pas le cas, alors, mettez-vous en relation avec votre commercial (Resaneo et Teldar) qui vous accompagnera dans l’ouverture de votre accès TripMaker.
En attendant de vous retrouver très bientôt sur nos sites respectifs, toutes nos équipes vous souhaitent une merveilleuse année 2026, remplie de bonheur, d’amour et de réussites dans vos projets.
