Resaneo et Teldar Travel créent TripMaker pour simplifier le package dynamique B2B

Au-delà de la technologie, TripMaker repose sur la force humaine des deux partenaires. Les équipes commerciales de Resaneo et de Teldar Travel restent pleinement mobilisées et disponibles pour accompagner les agences dans leur utilisation de la nouvelle plateforme et répondre à leurs besoins spécifiques.



TripMaker c’est la promesse d’une réservation rapide, simple et sécurisée, qui va rapidement devenir une nouvelle référence dans le monde du voyage B2B.

Yannick Faucon, Directeur Général Resaneo explique : “Avec TripMaker, nous simplifions le quotidien des agences en réunissant transport et hébergement dans un seul outil. C’est une avancée majeure pour le package dynamique.”

Fabrice Perdoncini, CEO Gekko Group (Teldar Travel) complète : “TripMaker illustre parfaitement la complémentarité entre nos deux expertises. Ensemble, nous proposons une solution unique et performante au service des professionnels du voyage.”



Pour bénéficier de l’accès à la plateforme TripMaker, vous devez avoir au préalable un compte BTOB chez Resaneo ainsi que chez Teldar Travel avec une condition sinequanone : être en paiement en compte chez ces 2 partenaires.

Si ce n’est pas le cas, alors, mettez-vous en relation avec votre commercial (Resaneo et Teldar) qui vous accompagnera dans l’ouverture de votre accès TripMaker.



En attendant de vous retrouver très bientôt sur nos sites respectifs, toutes nos équipes vous souhaitent une merveilleuse année 2026, remplie de bonheur, d’amour et de réussites dans vos projets.