La stratégie gagnante de Corsair : flotte, montée en gamme et expérience client

Deuxième axe de la stratégie : la montée en gamme du produit. Celle-ci a été conçue de manière pragmatique, en cohérence avec les attentes des clients et les spécificités des marchés desservis par la compagnie.



Le passage à une offre triclasse s’est accompagné d’un renouvellement complet des cabines. La classe Business propose des sièges full flat en configuration 1-2-1, assurant confort et intimité sur l’ensemble du réseau. L’offre Premium répond quant à elle à une demande croissante pour un niveau de confort intermédiaire, avec davantage d’espace et de services, tout en restant accessible.



Cette montée en gamme s’appuie également sur une attention portée à la qualité du service à bord, notamment à travers l’offre de restauration, la possibilité de pré-sélection des repas, ainsi qu’une sélection de vins et spiritueux régulièrement renouvelée. L’objectif n’est pas de multiplier les effets d’annonce, mais de proposer un produit lisible, cohérent et adapté aux attentes du long-courrier.