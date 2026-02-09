Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

Cap sur le Valle de Cocora : un détour incontournable au cœur de l’Eje Cafetero. Ses palmiers géants, ses fincas traditionnelles et sa nature préservée séduisent autant les amateurs de randonnée que les voyageurs en quête d’immersion.



Fin de séjour à Medellín : la Ville de l’Éternel Printemps séduit par son innovation, ses quartiers artistiques comme la Comuna 13, la place Botero, et sa scène gastronomique vibrante.

Grâce à notre arrivée à Bogota et départ depuis Medellín, vos clients profitent d’un itinéraire linéaire sans retour en arrière, idéal pour optimiser le temps sur place et enrichir l’expérience.



Deux villes, deux ambiances… une seule destination coup de cœur : la Colombie !



● Bogota - BOG : 1 Vol quotidien



PARIS/MADRID: 10:55/12:55

MADRID/BOGOTA: 15:15/19:35



Au retour :

BOGOTA/MADRID: 21 :35/13:10+1

MADRID/PARIS: 14:25+1/16:20+1



● Medellin - MDE : 1 vol quotidien



PARIS/MADRID : 10:55/12:55

MADRID/MEDELLIN : 15:20/19:50



Au retour :

MEDELLIN/MADRID 21:50/13:20+1

MADRID/PARIS 16:30+1/18:25+1



Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York et Johannesburg.

