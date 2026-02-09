Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

Cap sur le Valle de Cocora : un détour incontournable au cœur de l’Eje Cafetero. Ses palmiers géants, ses fincas traditionnelles et sa nature préservée séduisent autant les amateurs de randonnée que les voyageurs en quête d’immersion.
Fin de séjour à Medellín : la Ville de l’Éternel Printemps séduit par son innovation, ses quartiers artistiques comme la Comuna 13, la place Botero, et sa scène gastronomique vibrante.
Grâce à notre arrivée à Bogota et départ depuis Medellín, vos clients profitent d’un itinéraire linéaire sans retour en arrière, idéal pour optimiser le temps sur place et enrichir l’expérience.
Deux villes, deux ambiances… une seule destination coup de cœur : la Colombie !
● Bogota - BOG : 1 Vol quotidien
PARIS/MADRID: 10:55/12:55
MADRID/BOGOTA: 15:15/19:35
Au retour :
BOGOTA/MADRID: 21 :35/13:10+1
MADRID/PARIS: 14:25+1/16:20+1
● Medellin - MDE : 1 vol quotidien
PARIS/MADRID : 10:55/12:55
MADRID/MEDELLIN : 15:20/19:50
Au retour :
MEDELLIN/MADRID 21:50/13:20+1
MADRID/PARIS 16:30+1/18:25+1
Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York et Johannesburg.
Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Genève… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.
ZOOM COMMERCIAL…
(Photo de gauche) Le 22 janvier, Air Europa était à l’Ambassade de Cuba pour célébrer le 67ᵉ anniversaire du triomphe de la Révolution cubaine. De g. à dr. : Mme M. Garzon, attachée commerciale ; A. Ribeiro, DG France-Benelux ; Mme C. Suarez, directrice de l’Office du tourisme de Cuba ; Mme M. José Aguas, attachée commerciale. /// (Photo de droite) Air Europa a participé à l’événement CE & MICE République dominicaine, organisé par Karavel à l’Ambassade de la République dominicaine
Air Europa : Vincent Verdonck - Noemi Abreu Belarif – DIGITRIPS Pro : SARAH AMANI- Elisabeth Ferreira
Le concept de l’atelier organisé par DIGITRIPS Pro, une soirée dédiée aux nouveautés de la plateforme pour agents de voyage DIGITRIPS Pro. En partenariat (20 /01/2026) avec Air Europa.
Le concept de l’atelier organisé par DIGITRIPS Pro, une soirée dédiée aux nouveautés de la plateforme pour agents de voyage DIGITRIPS Pro. En partenariat (20 /01/2026) avec Air Europa.
FLASH NEWS…
> Air Europa, déjà présente au départ de Zurich, opérera quotidiennement 2 vols Genève – Madrid – Genève à partir du 19 juin 2026.
> Changement de continent... Après Tunis, Marrakech, Tanger, Johannesburg sera la 4e destination africaine desservie par Air Europa à partir du 24 juin 2026.
Un produit pensé pour le confort et la connectivité
À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.
À PROPOS D’AIR EUROPA…
En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.
Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).
(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.
Durabilité : SAF ... (sustainable aviation fuel)
la décarbonisation et l'entrée en vigueur, dans l'Union européenne, de l'obligation d'incorporer 2% de carburant durable SAF sur chaque vol, ont conduit Air Europa à anticiper cette réglementation grâce à des accords d'approvisionnement conclus avec Repsol et Cepsa (les 2 plus grandes compagnies énergétiques espagnoles) pour la fourniture de ce type de carburant sur certaines de ses routes. Également Air Europa va continuer à déployer tout une palette d’initiatives visant à accroître l'efficacité de ses opérations.
Durabilité et Gouvernance | Air Europa
INFOS PRATIQUES...
● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.
● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.
● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.
« Quand l’hiver hésite encore, les agents de voyages 🧭ouvrent déjà le chemin ... ✈️ » !!
Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !
Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
