Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

La Colombie, vibrante des Andes aux Caraïbes, jusqu’à l’Amazonie !


Air Europa opère une double desserte Bogotá & Medellín pour un itinéraire fluide.
La Colombie séduit toujours plus le marché français, et notre double desserte Bogota (BOG) & Medellín (MDE) ouvre la voie à des circuits simples, fluides et ultra inspirants.
Arrivée à Bogota : la capitale andine offre un concentré de culture et d’énergie. La Candelaria, le Musée de l’Or, Montserraté ou encore son street art iconique posent immédiatement le décor d’un voyage riche et authentique.


Rédigé par Air Europa le Lundi 16 Février 2026 à 06:15

Cap sur le Valle de Cocora : un détour incontournable au cœur de l’Eje Cafetero. Ses palmiers géants, ses fincas traditionnelles et sa nature préservée séduisent autant les amateurs de randonnée que les voyageurs en quête d’immersion.

Fin de séjour à Medellín : la Ville de l’Éternel Printemps séduit par son innovation, ses quartiers artistiques comme la Comuna 13, la place Botero, et sa scène gastronomique vibrante.
Grâce à notre arrivée à Bogota et départ depuis Medellín, vos clients profitent d’un itinéraire linéaire sans retour en arrière, idéal pour optimiser le temps sur place et enrichir l’expérience.

Deux villes, deux ambiances… une seule destination coup de cœur : la Colombie !

Bogota - BOG : 1 Vol quotidien

PARIS/MADRID: 10:55/12:55
MADRID/BOGOTA: 15:15/19:35

Au retour :
BOGOTA/MADRID: 21 :35/13:10+1
MADRID/PARIS: 14:25+1/16:20+1

Medellin - MDE : 1 vol quotidien

PARIS/MADRID : 10:55/12:55
MADRID/MEDELLIN : 15:20/19:50

Au retour :
MEDELLIN/MADRID 21:50/13:20+1
MADRID/PARIS 16:30+1/18:25+1

Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York et Johannesburg.

© Air Europa
© Air Europa
Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Genève… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.

ZOOM COMMERCIAL…

(Photo de gauche) Le 22 janvier, Air Europa était à l’Ambassade de Cuba pour célébrer le 67ᵉ anniversaire du triomphe de la Révolution cubaine. De g. à dr. : Mme M. Garzon, attachée commerciale ; A. Ribeiro, DG France-Benelux ; Mme C. Suarez, directrice de l’Office du tourisme de Cuba ; Mme M. José Aguas, attachée commerciale. /// (Photo de droite) Air Europa a participé à l’événement CE & MICE République dominicaine, organisé par Karavel à l’Ambassade de la République dominicaine

Air Europa : Vincent Verdonck - Noemi Abreu Belarif – DIGITRIPS Pro : SARAH AMANI- Elisabeth Ferreira

Le concept de l’atelier organisé par DIGITRIPS Pro, une soirée dédiée aux nouveautés de la plateforme pour agents de voyage DIGITRIPS Pro. En partenariat (20 /01/2026) avec Air Europa.

FLASH NEWS…

© Air Europa
© Air Europa
> Air Europa, déjà présente au départ de Zurich, opérera quotidiennement 2 vols Genève – Madrid – Genève à partir du 19 juin 2026.

> Changement de continent... Après Tunis, Marrakech, Tanger, Johannesburg sera la 4e destination africaine desservie par Air Europa à partir du 24 juin 2026.

À PROPOS D’AIR EUROPA…


Un produit pensé pour le confort et la connectivité

À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.

En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.
Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).
(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.

Durabilité : SAF ... (sustainable aviation fuel)
la décarbonisation et l'entrée en vigueur, dans l'Union européenne, de l'obligation d'incorporer 2% de carburant durable SAF sur chaque vol, ont conduit Air Europa à anticiper cette réglementation grâce à des accords d'approvisionnement conclus avec Repsol et Cepsa (les 2 plus grandes compagnies énergétiques espagnoles) pour la fourniture de ce type de carburant sur certaines de ses routes. Également Air Europa va continuer à déployer tout une palette d’initiatives visant à accroître l'efficacité de ses opérations.
Durabilité et Gouvernance | Air Europa

INFOS PRATIQUES...

© Air Europa
© Air Europa
● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.

● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.

« Quand l’hiver hésite encore, les agents de voyages 🧭ouvrent déjà le chemin ... ✈️ » !!

Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !

Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


Air Europa spécialiste de l'Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

