C'est le cas dans de nombreuses stations, telles que Val d'Isère, Val Thorens, ou encore en Isère où les domaines sont en train de sécuriser les pistes. Même scénario à Tignes où la population a été confinée de 23 heures jeudi à 6 heures ce vendredi. Les remontées reprennent du service petit à petit.



A La Plagne, même situation, le domaine est en train d'ouvrir progressivement ce vendredi 13 février 2026. " Concernant le week-end, le risque d’avalanche restera marqué encore un certain temps. En revanche, pour ce week-end en particulier, la situation est plutôt à l’accalmie une fois que les secteurs seront sécurisés.



Du côté des clients, il n’y a pas particulièrement d’appels ou d’inquiétudes. L’ambiance est plutôt sereine. La journée s’annonce bonne, avec du soleil et de belles conditions.



En revanche, comme souvent, pas mal de vacanciers devraient anticiper leur départ. Les retours du vendredi sont devenus une habitude, que la météo soit bonne ou mauvaise, afin d’éviter les chassés-croisés du samedi." précise Thomas Saison, directeur de l'office de tourisme de La Plagne.



Le hors-piste reste formellement déconseillé ce vendredi, et ce week-end compte tenu de l'instabilité du manteau neigeux.