Alpes : risque d'avalanche de 4/5, les stations ouvrent leurs pistes ce vendredi

Le risque d’avalanche reste critique ce vendredi 13 février 2026 dans les Alpes françaises. Alors que la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère et les Hautes-Alpes sont en vigilance orange, les domaines skiables comme Les Arcs, Val d'Isère ou La Plagne sécurisent leurs pistes pour une réouverture progressive. Entre chutes de neige massives et chassé-croisé des vacances scolaires, voici tout ce qu'il faut savoir sur la situation en montagne et les prévisions de trafic.


Rédigé par le Vendredi 13 Février 2026 à 10:10

Le risque d'avalanche reste fort dans les Alpes.

Météo-France a placé la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes en vigilance orange. Le risque est de 4/5, selon le Bulletin d'Estimation du Risque d'Avalanche (BERA).

"Des avalanches pourront possiblement atteindre des routes et des infrastructures de montagne, généralement au-dessus de 1800 m d’altitude, mais une avalanche de très grande ampleur est également possible jusqu'à certains fonds de vallées habituels, autour de 1000 à 1200 m d'altitude. La situation reste donc préoccupante et nécessite une attention particulière", précise Météo-France.

Cependant, l'activité avalancheuse devrait baisser avec "la fin des chutes de neige vendredi en début de matinée".

Vigilance Orange : Pourquoi le risque d'avalanche est de 4/5 dans les Alpes ?

Dans les Alpes, de fortes chutes de neige, entre 1m et 1m50 de mercredi à vendredi matin sont tombées.

Dans les stations, après la journée d'hier, jeudi 12 février 2026, qui a vu de nombreux domaines fermés en raison du risque d'avalanche qui était au maximum, les domaines sont en train de sécuriser les pistes, et les remontées ouvrent progressivement.

C'est le cas aux Arcs, où les services de piste sont en pleine opération de déclenchement d’avalanches, dans le cadre du Plan d'Intervention de Déclenchement des Avalanches (PIDA).

"Il faudra faire preuve de patience, car l’ouverture du domaine se fera progressivement. Nous allons tout de même proposer du ski à nos clients.

Nous restons au niveau de risque 4, soit un risque fort. Nous demandons donc à chacun d’être extrêmement prudent, de ne pas sortir des pistes balisées et de respecter scrupuleusement la signalisation, en particulier celle indiquant les pistes fermées. C’est à cette condition que tout se passera bien.

Concernant le secteur des Arcs 2000, nous sommes en train d’effectuer des déclenchements d’avalanches par hélicoptère. La fenêtre météo actuelle nous permet d’intervenir, ce qui devrait accélérer les opérations. L’estimation reste toutefois une ouverture prévue dans la journée," détaille le service des pistes dans le Podcast R'Les Arcs.

État des stations : Les Arcs, La Plagne et Tignes rouvrent progressivement leurs domaines

C'est le cas dans de nombreuses stations, telles que Val d'Isère, Val Thorens, ou encore en Isère où les domaines sont en train de sécuriser les pistes. Même scénario à Tignes où la population a été confinée de 23 heures jeudi à 6 heures ce vendredi. Les remontées reprennent du service petit à petit.

A La Plagne, même situation, le domaine est en train d'ouvrir progressivement ce vendredi 13 février 2026. "Concernant le week-end, le risque d’avalanche restera marqué encore un certain temps. En revanche, pour ce week-end en particulier, la situation est plutôt à l’accalmie une fois que les secteurs seront sécurisés.

Du côté des clients, il n’y a pas particulièrement d’appels ou d’inquiétudes. L’ambiance est plutôt sereine. La journée s’annonce bonne, avec du soleil et de belles conditions.

En revanche, comme souvent, pas mal de vacanciers devraient anticiper leur départ. Les retours du vendredi sont devenus une habitude, que la météo soit bonne ou mauvaise, afin d’éviter les chassés-croisés du samedi." précise Thomas Saison, directeur de l'office de tourisme de La Plagne.

Le hors-piste reste formellement déconseillé ce vendredi, et ce week-end compte tenu de l'instabilité du manteau neigeux.

Prévisions trafic : Un week-end de chassé-croisé sous haute surveillance

Comme chaque année pendant les vacances de février, le chassé-croisé des zones A et B marquera le week-end le plus chargé pour les massifs alpins.

Selon les prévisions de Bison Futé, la région Auvergne-Rhône-Alpes connaîtra de très fortes perturbations.

  • Dans le sens des départs, en rouge, un trafic particulièrement dense est prévu sur les A39, A40, A43, A46, A48 et la RN85, dès le début de la matinée et jusqu’en début de soirée.

  • Dans le sens des retours, en orange, les A40 et A43 seront également très chargées, entre le milieu de la matinée et le début de soirée.

