Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

Le mandat aura été de courte durée.
Après un peu moins de deux ans à la tête d'ADN Tourisme, Stéphane Villain a annoncé son intention de quitter la présidence de la structure. Il avait été élu en juillet 2024, succédant à François de Canson.
L'homme politique, qui cumule plusieurs mandats et fonctions, dont celui de président de Charentes Tourisme et vice-président au tourisme du Département et de l’Agglo de La Rochelle, souhaite se concentrer sur le dernier mandat d'élu local qu'il obtiendra à la suite des élections municipales qui se tiendront en mars prochain.
L'actuel maire de Châtelaillon-Plage se représente et n'aura en face de lui aucun candidat.
"À 66 ans, il faut aussi faire attention à sa santé. Limiter les déplacements à Paris, c’est bien," a-t-il commenté à nos confrères de Sud Ouest. Il briguera aussi un autre mandat aux départementales de 2028.
ADN Tourisme : un contexte politique et économique peu favorable au tourisme institutionnel
Concernant ADN Tourisme, le regroupement des fédérations du tourisme institutionnel, l’organisation n'aura plus de président en mai 2026 et devra donc convoquer une nouvelle assemblée générale pour désigner un successeur à l'homme politique.
Celui-ci avait déclaré, juste après son élection, que les "offices de tourisme, comités départementaux et régionaux du tourisme incarnent un mode d’action publique particulièrement moderne et efficace au service des collectivités.
Ce sont des acteurs cruciaux dans la transformation environnementale et digitale des entreprises et des territoires touristiques, et dans la montée en qualité de nos destinations.
Ils doivent, avec ADN Tourisme, davantage inspirer l’Etat et les élus dans leurs stratégies touristiques afin de faire rayonner le tourisme français."
Un message qui ne semble pas avoir été entendu à Paris, au regard des difficultés et coupes budgétaires affichées par ces structures dépendantes des subventions publiques.
A lire : Le tourisme institutionnel violemment secoué par une crise de financement !
