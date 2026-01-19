Le tourisme mondial boucle une année 2025 historique (Infographie)

L’année 2025 marque une étape symbolique pour l'industrie du voyage : celle de la "normalisation". Après les rebonds spectaculaires de 2023 (+34%) et 2024 (+11%), la croissance s'est stabilisée à +4% en 2025, rejoignant ainsi la moyenne annuelle observée durant la décennie 2009-2019.
A voir : l'infographie des chiffres du tourisme mondial
« La demande est restée élevée tout au long de l'année, malgré l'inflation des services touristiques et les tensions géopolitiques », souligne Shaikha Al Nowais, Secrétaire générale de l'ONU Tourisme.
A voir : l'infographie des chiffres du tourisme mondial
« La demande est restée élevée tout au long de l'année, malgré l'inflation des services touristiques et les tensions géopolitiques », souligne Shaikha Al Nowais, Secrétaire générale de l'ONU Tourisme.
Europe et Moyen-Orient en tête, l'Asie poursuit son rattrapage
Autres articles
-
Infographie 2025 - L'évolution de la fréquentation des hébergements touristiques en coup d'œil
-
Fin du shutdown : à quand la reprise complète des vols aux USA ?
-
Serge Papin promet son soutien aux entreprises du tourisme
-
La Colombie, "pays de la beauté", séduit toujours plus de voyageurs français
-
Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"
Le paysage mondial affiche des dynamiques régionales contrastées mais globalement positives :
L'Europe reste le leader incontesté : Avec 793 millions de touristes (+4% par rapport à 2024), la région dépasse désormais de 6% ses niveaux de 2019. L'Europe de l'Ouest et la Méditerranée tirent la croissance, tandis que l'Europe de l'Est reste en retrait (-9% vs 2019).
Le Moyen-Orient bat des records : C’est la région qui affiche la plus forte progression par rapport à l'avant-pandémie (+39%), frôlant la barre des 100 millions de visiteurs annuels.
L'Afrique et l'Asie en pleine forme : L’Afrique progresse de 8% (portée par le Maghreb à +11%), tandis que l’Asie-Pacifique (331 millions d'arrivées) poursuit son redressement (+6% sur un an) mais reste encore 9% en dessous de 2019.
L'Europe reste le leader incontesté : Avec 793 millions de touristes (+4% par rapport à 2024), la région dépasse désormais de 6% ses niveaux de 2019. L'Europe de l'Ouest et la Méditerranée tirent la croissance, tandis que l'Europe de l'Est reste en retrait (-9% vs 2019).
Le Moyen-Orient bat des records : C’est la région qui affiche la plus forte progression par rapport à l'avant-pandémie (+39%), frôlant la barre des 100 millions de visiteurs annuels.
L'Afrique et l'Asie en pleine forme : L’Afrique progresse de 8% (portée par le Maghreb à +11%), tandis que l’Asie-Pacifique (331 millions d'arrivées) poursuit son redressement (+6% sur un an) mais reste encore 9% en dessous de 2019.
Des recettes record : 2 200 milliards de dollars
Alors que les flux se stabilisent, les dépenses touristiques explosent. Les recettes totales d'exportation (incluant le transport de passagers) ont atteint 2 200 milliards de dollars, portées par une forte hausse des prix et une propension à dépenser accrue.
Plusieurs destinations affichent des croissances à deux chiffres de leurs recettes en monnaie locale, notamment le Maroc (+19%), la Corée du Sud (+18%) et le Japon (+14%). Côté marchés émetteurs, l’Espagne (+16%) et les États-Unis (+8%) ont été les principaux moteurs de la dépense internationale.
Pour l'année à venir, l'ONU Tourisme prévoit une croissance modérée de 3% à 4%. Si l'indice de confiance reste positif (58% des experts prévoient une meilleure année), plusieurs facteurs de risque sont surveillés de près :
Toutefois, l'année 2026 pourra compter sur un calendrier événementiel porteur avec les JO d'hiver de Milano Cortina et la Coupe du monde de la FIFA en Amérique du Nord.
Plusieurs destinations affichent des croissances à deux chiffres de leurs recettes en monnaie locale, notamment le Maroc (+19%), la Corée du Sud (+18%) et le Japon (+14%). Côté marchés émetteurs, l’Espagne (+16%) et les États-Unis (+8%) ont été les principaux moteurs de la dépense internationale.
Pour l'année à venir, l'ONU Tourisme prévoit une croissance modérée de 3% à 4%. Si l'indice de confiance reste positif (58% des experts prévoient une meilleure année), plusieurs facteurs de risque sont surveillés de près :
- L'inflation persistante : Bien que l'inflation globale ralentisse, le coût des services touristiques (aérien, hôtellerie) reste élevé.
- La géopolitique : Les conflits en cours et les tensions commerciales pèsent sur la confiance des voyageurs.
- L'aléa climatique : À l'image de l'impact de l'ouragan Melissa sur les Caraïbes fin 2025, les événements extrêmes deviennent une variable d'ajustement majeure.
Toutefois, l'année 2026 pourra compter sur un calendrier événementiel porteur avec les JO d'hiver de Milano Cortina et la Coupe du monde de la FIFA en Amérique du Nord.
SOURCE : UN TOURISM | JANVIER 2026
TOURISME MONDIAL 2025
Les arrivées touristiques internationales en hausse de 4%
RECORD HISTORIQUE POST-PANDÉMIE
1,52
MILLIARD
de touristes internationaux en 2025
+60 millions vs 2024
RECETTES TOURISTIQUES
1,9 T$
↑ +5%
REVENUS D'EXPORTATION
2,2 T$
RECORD ABSOLU
CROISSANCE MONDIALE
+4%
vs 2024
PERFORMANCE PAR RÉGION
COMPARAISON VS 2019
🏆 TOP DESTINATIONS 2025
🥇 CROISSANCE EXCEPTIONNELLE
Brésil
+37%
Bhoutan +30%
Islande +29%
Égypte +20%
Afrique du Sud +19%
Japon +17%
Corée du Sud +15%
Maroc +14%
ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE 2025
🔮 PERSPECTIVES 2026
PRÉVISIONS DE CROISSANCE
+3 à +4%
Indice de confiance : 126/200
✓ FACTEURS POSITIFS
- Demande solide des consommateurs
- Connectivité aérienne accrue (+4.7%)
- Marchés émergents dynamiques
- Événements majeurs (JO, Coupe du Monde)
- Facilitation des visas
⚠️ DÉFIS À SURVEILLER
- Tensions géopolitiques persistantes
- Inflation services touristiques
- Coûts élevés des voyages
- Incertitudes économiques
- Événements climatiques
📊 POINTS CLÉS 2025
🌍 RÉCUPÉRATION COMPLÈTE
2025 marque un retour aux tendances de croissance pré-pandémie, avec une moyenne de 5% par an entre 2009 et 2019
🚀 LEADER AFRICAIN
L'Afrique enregistre la plus forte croissance (+8%), notamment l'Afrique du Nord (+11%)
💰 DÉPENSES RECORD
Les recettes touristiques croissent plus vite que les arrivées dans de nombreuses destinations
🌏 ASIE-PACIFIQUE
La région continue sa remontée (+6%) mais reste à 91% des niveaux de 2019
📊 Source : UN Tourism - World Tourism Barometer
Données compilées le 14 janvier 2026 | Prochain baromètre : Mai 2026