TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Le tourisme mondial boucle une année 2025 historique (Infographie)

Statistiques de l'ONU Tourisme


Selon le dernier Baromètre de l'ONU Tourisme, le tourisme mondial a confirmé sa solidité l’an dernier avec 1,5 milliard d'arrivées internationales. Malgré un contexte macroéconomique complexe, les recettes d'exportation atteignent le record historique de 2 200 milliards de dollars. Perspectives et analyse des chiffres clés.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

Tourisme mondial : le secteur boucle une année 2025 historique - depositphotos.com Auteur nito103
Tourisme mondial : le secteur boucle une année 2025 historique - depositphotos.com Auteur nito103
CroisiEurope
L’année 2025 marque une étape symbolique pour l'industrie du voyage : celle de la "normalisation". Après les rebonds spectaculaires de 2023 (+34%) et 2024 (+11%), la croissance s'est stabilisée à +4% en 2025, rejoignant ainsi la moyenne annuelle observée durant la décennie 2009-2019.

A voir : l'infographie des chiffres du tourisme mondial

« La demande est restée élevée tout au long de l'année, malgré l'inflation des services touristiques et les tensions géopolitiques », souligne Shaikha Al Nowais, Secrétaire générale de l'ONU Tourisme.

Europe et Moyen-Orient en tête, l'Asie poursuit son rattrapage

Autres articles
Le paysage mondial affiche des dynamiques régionales contrastées mais globalement positives :

L'Europe reste le leader incontesté : Avec 793 millions de touristes (+4% par rapport à 2024), la région dépasse désormais de 6% ses niveaux de 2019. L'Europe de l'Ouest et la Méditerranée tirent la croissance, tandis que l'Europe de l'Est reste en retrait (-9% vs 2019).

Le Moyen-Orient bat des records : C’est la région qui affiche la plus forte progression par rapport à l'avant-pandémie (+39%), frôlant la barre des 100 millions de visiteurs annuels.

L'Afrique et l'Asie en pleine forme : L’Afrique progresse de 8% (portée par le Maghreb à +11%), tandis que l’Asie-Pacifique (331 millions d'arrivées) poursuit son redressement (+6% sur un an) mais reste encore 9% en dessous de 2019.

Des recettes record : 2 200 milliards de dollars

Alors que les flux se stabilisent, les dépenses touristiques explosent. Les recettes totales d'exportation (incluant le transport de passagers) ont atteint 2 200 milliards de dollars, portées par une forte hausse des prix et une propension à dépenser accrue.

Plusieurs destinations affichent des croissances à deux chiffres de leurs recettes en monnaie locale, notamment le Maroc (+19%), la Corée du Sud (+18%) et le Japon (+14%). Côté marchés émetteurs, l’Espagne (+16%) et les États-Unis (+8%) ont été les principaux moteurs de la dépense internationale.

Pour l'année à venir, l'ONU Tourisme prévoit une croissance modérée de 3% à 4%. Si l'indice de confiance reste positif (58% des experts prévoient une meilleure année), plusieurs facteurs de risque sont surveillés de près :

  • L'inflation persistante : Bien que l'inflation globale ralentisse, le coût des services touristiques (aérien, hôtellerie) reste élevé.
  • La géopolitique : Les conflits en cours et les tensions commerciales pèsent sur la confiance des voyageurs.

  • L'aléa climatique : À l'image de l'impact de l'ouragan Melissa sur les Caraïbes fin 2025, les événements extrêmes deviennent une variable d'ajustement majeure.

Toutefois, l'année 2026 pourra compter sur un calendrier événementiel porteur avec les JO d'hiver de Milano Cortina et la Coupe du monde de la FIFA en Amérique du Nord.

SOURCE : UN TOURISM | JANVIER 2026

TOURISME MONDIAL 2025

Les arrivées touristiques internationales en hausse de 4%
RECORD HISTORIQUE POST-PANDÉMIE
1,52
MILLIARD
de touristes internationaux en 2025
+60 millions vs 2024
RECETTES TOURISTIQUES
1,9 T$
↑ +5%
REVENUS D'EXPORTATION
2,2 T$
RECORD ABSOLU
CROISSANCE MONDIALE
+4%
vs 2024

PERFORMANCE PAR RÉGION

COMPARAISON VS 2019

🏆 TOP DESTINATIONS 2025

🥇 CROISSANCE EXCEPTIONNELLE
Brésil
+37%
Bhoutan +30%
Islande +29%
Égypte +20%
Afrique du Sud +19%
Japon +17%
Corée du Sud +15%
Maroc +14%

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE 2025

🔮 PERSPECTIVES 2026

PRÉVISIONS DE CROISSANCE
+3 à +4%
Indice de confiance : 126/200
✓ FACTEURS POSITIFS
  • Demande solide des consommateurs
  • Connectivité aérienne accrue (+4.7%)
  • Marchés émergents dynamiques
  • Événements majeurs (JO, Coupe du Monde)
  • Facilitation des visas
⚠️ DÉFIS À SURVEILLER
  • Tensions géopolitiques persistantes
  • Inflation services touristiques
  • Coûts élevés des voyages
  • Incertitudes économiques
  • Événements climatiques

📊 POINTS CLÉS 2025

🌍 RÉCUPÉRATION COMPLÈTE

2025 marque un retour aux tendances de croissance pré-pandémie, avec une moyenne de 5% par an entre 2009 et 2019

🚀 LEADER AFRICAIN

L'Afrique enregistre la plus forte croissance (+8%), notamment l'Afrique du Nord (+11%)

💰 DÉPENSES RECORD

Les recettes touristiques croissent plus vite que les arrivées dans de nombreuses destinations

🌏 ASIE-PACIFIQUE

La région continue sa remontée (+6%) mais reste à 91% des niveaux de 2019

📊 Source : UN Tourism - World Tourism Barometer
Données compilées le 14 janvier 2026 | Prochain baromètre : Mai 2026

Lu 71 fois

Tags : tourisme
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Assur-Travel : "Jamais nous n'avons connu une activité commerciale aussi soutenue"

Assur-Travel : "Jamais nous n'avons connu une activité commerciale aussi soutenue"
Assur-Travel attaque l'année 2026 pied au plancher, fort d'une équipe renforcée de 40 personnes et...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Creative Tours : Découvrez Chypre en autotour cet hiver

Creative Tours : Découvrez Chypre en autotour cet hiver
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Le tourisme mondial boucle une année 2025 historique (Infographie)

Cruisepro : la compagnie saoudienne Aroya Cruises débarque sur le marché français

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

Aer Lingus : la ligne estivale Brest - Dublin reprend du service

Air France et SNCF Voyageurs intègrent OUIGO à l’offre "Train + Air"

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
AirMaG

AirMaG

Aer Lingus : la ligne estivale Brest - Dublin reprend du service

Aer Lingus : la ligne estivale Brest - Dublin reprend du service
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro : la compagnie saoudienne Aroya Cruises débarque sur le marché français

Cruisepro : la compagnie saoudienne Aroya Cruises débarque sur le marché français
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
La Travel Tech

La Travel Tech

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels &amp; Resorts
Partez en France

Partez en France

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron
Production

Production

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias