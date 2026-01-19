Le tourisme mondial boucle une année 2025 historique (Infographie)

Le paysage mondial affiche des dynamiques régionales contrastées mais globalement positives :



L'Europe reste le leader incontesté : Avec 793 millions de touristes (+4% par rapport à 2024), la région dépasse désormais de 6% ses niveaux de 2019. L'Europe de l'Ouest et la Méditerranée tirent la croissance, tandis que l'Europe de l'Est reste en retrait (-9% vs 2019).



Le Moyen-Orient bat des records : C’est la région qui affiche la plus forte progression par rapport à l'avant-pandémie (+39%), frôlant la barre des 100 millions de visiteurs annuels.



L'Afrique et l'Asie en pleine forme : L’Afrique progresse de 8% (portée par le Maghreb à +11%), tandis que l’Asie-Pacifique (331 millions d'arrivées) poursuit son redressement (+6% sur un an) mais reste encore 9% en dessous de 2019.