Podcast : les Laurentides (Québec), le nouvel eldorado des retraites bien-être

Une tendance en plein essor
Le tourisme de ressourcement gagne du terrain, porté par une demande croissante pour des séjours axés sur la reconnexion, la santé mentale et le bien-être global. Au Québec, les Laurentides offrent un environnement naturel propice à la relaxation, entre forêts denses, lacs et montagnes. Sans surprise, l'évènement "la Retraite Miracles", s'y déroule chaque année. Il s'agit d'une retraite mêlant yoga, méditation, ateliers de pleine conscience et pratiques holistiques, en phase avec l’évolution des attentes des voyageurs.
Un podcast sur la Retraites Miracles à Tremblant dans les Laurentides
Dans cet épisode, Saliha Hadj-Djilani emmène les auditeurs au cœur de La Retraite Miracles, une expérience immersive dédiée au bien-être à Tremblant dans les Laurentides, à laquelle elle a participé en juin dernier, et qui propose des dizaines d'ateliers pour se ressourcer. Elle y a interviewé plusieurs intervenants, dont Madeleine Arcand, fondatrice de la retraite, ainsi que Sophie Grégoire Trudeau, auteure et spécialiste du bien-être, connue du grand public comme l’ex-épouse de l’ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau. Invitée de cette édition, elle est venue animer un atelier, partager son approche du mieux-être et présenter son livre lors d’une conférence. En 2026, la Retraite Miracles aura lieu du 29 au 31 mai à Tremblant.
retraitemiracles.com
www.laurentides.com
