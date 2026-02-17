Après, faut-il voir dans le développement de ces plateformes une mutation vers une distribution plus à l’anglo-saxonne, avec des agents de voyages travaillant de chez eux ?



" C'est quelque chose qui se développe. Ce n'est pas un sujet, ni un souci.



Cela est récurrent, notamment parmi les nouveaux opérateurs du tourisme : très souvent, il n'y a pas nécessairement de local commercial. On est plutôt sur des activités de niche."



Reste à savoir qui, de Travelib, Vialala ou encore MyWay, se taillera la part du lion dans un business difficile à quantifier.



Et pourtant, le sujet des travel planners, c'est un peu comme la météo : le différentiel entre les températures annoncées et celles ressenties est parfois phénoménal.



Les agents de voyages ressentent comme une déferlante inarrêtable de ces travailleurs, bien souvent illégaux.



" L'exercice illégal de l'activité, avec toutes ses composantes, reste un sujet qui fait l'objet d'un suivi important. Nous avons traité à peu près 200 dossiers en 2025, donc une croissance réelle du nombre de cas traités.



En face, nous avons aussi augmenté les moyens mis sur cette problématique. Ce chiffre ne représente pas nécessairement le volume total, ni l'évolution réelle de l'activité du commerce illégal.



C'est un sujet d'image pour la profession, évidemment, donc cette veille se maintiendra dans le temps, " s'engage le secrétaire général adjoint des EDV.



Le nombre de dossiers traités, donc d'attaques juridiques contre des personnes ou des entreprises exerçant illégalement l'activité d'agent de voyages, a été multiplié par deux par rapport à la sortie du Covid.



Une croissance qui démontre que les EDV ne restent pas les bras croisés.



Bien souvent, il suffit d'une simple mise en demeure pour régler le sujet, les opérateurs n'étant pas informés de l'obligation de s'immatriculer et d'avoir une garantie financière.