Le fait marquant de ce début d’année, c’est le retour de la volatilité sur les marchés financiers. Pour l’instant, le phénomène touche davantage les actions que le Forex, mais il est illusoire de penser que les devises resteront longtemps à l’écart.



La cause n’est pas principalement géopolitique. Elle tient surtout au poids croissant des fonds spéculatifs dans la formation des prix. Ces acteurs, positionnés sur le court terme, représentent environ 25 % des volumes sur les actions et jusqu’à 60 % sur les dérivés de change. C’est considérable.



Or ils utilisent massivement l’effet de levier. L’an dernier, le levier moyen atteignait 2,98, en hausse par rapport aux années précédentes. Cette moyenne masque toutefois de fortes disparités : les fonds macro, par exemple, utilisent un levier proche de 9. Quand la confiance est intacte, ce levier amplifie la hausse et soutient les marchés.



Mais lorsque le sentiment se détériore, il accélère les ventes et accentue brutalement la volatilité, notamment sur les devises. Dans un système financier mondialisé, dominé par les flux et les algorithmes, les marchés sont interconnectés. Les tensions sur les actions finissent par se transmettre aux changes.



La hausse du dollar début février en est une illustration : elle a été déclenchée par la panique sur les valeurs technologiques américaines, en particulier les logiciels, jugés vulnérables face à l’essor de l’intelligence artificielle. Dans ce contexte d’aversion au risque, le dollar a joué son rôle de valeur refuge.



À l’avenir, le marché des changes sera de plus en plus influencé par ce qui se passe sur les actions et les obligations. Nous évoluons dans des marchés techniques, dominés par des logiques de flux et des niveaux de levier élevés, en progression constante ces dernières années.



Il faut donc s’attendre à des épisodes de volatilité plus fréquents, plus soudains et potentiellement éphémères. Les entreprises doivent intégrer cette nouvelle réalité dans leur stratégie de couverture de change.