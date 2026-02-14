Lascaux IV fête ses 10 ans avec une programmation immersive

Lascaux IV célèbre en 2026 une décennie d’ouverture au public avec une programmation spéciale - Depositphotos.com @toucanet
Dix ans après son inauguration, Lascaux IV s’impose comme l’un des grands sites culturels français.
Situé à Montignac-Lascaux, en Dordogne, le Centre International de l’Art Pariétal célèbre en 2026 une décennie d’ouverture au public, marquée par une fréquentation soutenue : plus de 400 000 visiteurs par an et plus de 3 millions depuis 2016.
Pour marquer cet anniversaire, Lascaux IV déploie en 2026 une programmation mêlant expériences immersives, nouvelles formes de médiation et événements culturels.
Une programmation anniversaire
Parmi les nouveautés, deux formats de visite viennent enrichir l’offre.
La première, "Les secrets de la pointe de sagaie", une visite-enquête immersive où les visiteurs se glissent dans la peau d’enquêteurs et "Lascaux, chronique d’une découverte en temps de guerre", une expérience guidée qui replace la découverte de la grotte dans son contexte historique du XXe siècle.
Tout au long de l’année, le site proposera également spectacles immersifs, expositions contemporaines, visites thématiques, ateliers pour enfants et événements gastronomiques.
Parmi les temps forts figurent notamment un spectacle multimédia en février, une exposition collective au printemps, des visites jumelées avec Lascaux II lors des Journées européennes du patrimoine, ou encore une exposition photographique consacrée aux coulisses de la construction du site.
Un levier de développement touristique territorial
"Lascaux IV est bien plus qu’un musée : c’est un lieu vivant où chaque visiteur plonge au cœur de la préhistoire", souligne André Barbé directeur général de la Semitour Périgord, gestionnaire du site.
La reproduction de la grotte repose sur des technologies de pointe, relevés numériques 3D, moulages en "voile de pierre", peintures réalisées à la main, illustrant le savoir-faire français dans la restitution patrimoniale.
La médiation culturelle, assurée par des équipes spécialisées, constitue également un pilier du projet. Porté par la Semitour Périgord, Lascaux IV s’inscrit pleinement dans son territoire, en lien avec les acteurs locaux, guides, artisans, restaurateurs et professionnels du tourisme.
L’ensemble du réseau géré par la Semitour rassemble huit sites culturels, trois sites d’hébergement et de loisirs, ainsi que plusieurs activités de restauration et de voyage, pour un total de plus de 800 000 visiteurs annuels.
