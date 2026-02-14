Lascaux IV fête ses 10 ans avec une programmation immersive

Parmi les nouveautés, deux formats de visite viennent enrichir l’offre.



La première, "Les secrets de la pointe de sagaie" , une visite-enquête immersive où les visiteurs se glissent dans la peau d’enquêteurs et "Lascaux, chronique d’une découverte en temps de guerre" , une expérience guidée qui replace la découverte de la grotte dans son contexte historique du XXe siècle.



Tout au long de l’année, le site proposera également spectacles immersifs, expositions contemporaines, visites thématiques, ateliers pour enfants et événements gastronomiques.



Parmi les temps forts figurent notamment un spectacle multimédia en février, une exposition collective au printemps, des visites jumelées avec Lascaux II lors des Journées européennes du patrimoine, ou encore une exposition photographique consacrée aux coulisses de la construction du site.

