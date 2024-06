En Dordogne, naissance de "Home Chic dans les prés"

Persuadés que ”le vrai luxe, c‘est le calme, l‘espace et l‘intimité“, Jessica et Jean-Marc (ils ne souhaitent pas donner leur nom de famille) viennent d'aménager leur premier écolodge, en Dordogne dans une cabane de pêche rénovée.



C'est la première réalisation de "Home Chic dans les prés", un projet qui promet "une expérience exclusive, où sophistication et nature brute se rejoignent".



Après une vie professionnelle et sociale trépidante, ce couple a en effet entrepris un changement de vie radical, motivé par la quête d’air pur et de retour à l’essentiel. Il a eu un véritable coup de cœur pour un corps de ferme abandonné, dans la commune d’Angoisse (!)...



"Nous avons pensé Home Chic dans les prés comme un refuge de calme et de sérénité" , fait valoir le couple. Et, d'ajouter : "Conçus pour vous offrir un confort haut de gamme inspiré des hôtels de luxe, tout en respectant l’environnement, nos écolodges, dans leur écrin de verdure luxuriante et préservée, sont une invitation à prendre du temps pour soi : ralentir, se détendre, observer et s’émerveiller de choses simples, mais essentielles".



Pour préserver l’intimité de chaque hôte et impacter le moins possible l’environnement, ce couple original prévoit d'aménager six éco-lodges, pas un de plus. Ils seront répartis sur un domaine privé de 12 hectares avec trois étangs et une petite rivière.



Éloignés les uns des autres, sans aucun voisins ni vis-à-vis, leurs grandes baies vitrées offriront, promettent-ils, une immersion totale au cœur de la nature pour un weekend ou des vacances reposantes dans le Périgord vert.