Dans les coulisses du futur village Ecolodgee du Futuroscope

Ce nouvel ensemble offrira une nouvelle expérience aux familles désireuses de vivre une immersion en pleine nature.



Les lodges familiaux d’une surface de 35 m2 comprendront une salle de bains et un coin salon. 90 lodges pourront accueillir 4 personnes et 30 lodges de 5 personnes.



« Ce projet s’inscrit parfaitement dans l’ADN du Futuroscope, un site tourné vers le futur avec à la fois une volonté de proposer des infrastructures toujours plus innovantes et ludiques, de limiter son impact environnemental et de soutenir le tissu économique local pour faire rayonner le département de la Vienne.



Nous pouvons être fiers de voir naître ce village futuriste écoresponsable, fabriqué par un groupement d’entreprises locales constitué autour de NGE.



Ce bel écrin de nature au cœur du parc va ainsi offrir une expérience unique aux visiteurs tout en répondant aux enjeux environnementaux, et indéniablement renforcer l’attractivité de notre territoire », explique Alain Pichon, président de la SEML Patrimoniale de la Vienne.



« Le Village Ecolodgee conforte notre ambition de devenir un lieu de séjour à part entière, avec une dimension environnementale forte. Certifié ISO 50001 pour le pilotage de sa performance énergétique, le Futuroscope vise la neutralité carbone d’ici 2025 », poursuit Rodolphe Bouin, président du directoire du Futuroscope.