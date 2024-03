Ecotourisme : ENVI Lodges va s'implanter en France 🔑

Dans ces lodges et campements, l'expérience client sera fatalement différente de celle proposée par des 5 étoiles plus classiques. Pour autant, ENVI Lodges n'entend pas se positionner ni sur le segment glamping, et pas davantage sur le segment ultra-luxe où la nuit s'affiche facilement à 2000 ou 3000 €.



Si ENVI Lodges s'inscrit bel et bien sur le segment "luxe", c'est sur celui, insiste Chris Nader, de "an affordable luxury ", autrement dit un "luxe abordable".



Avec ENVI Lodges, point d'étoiles, mais tout de même "trois niveaux". Au premier, la nuit ressortira autour de 300 à 400 € , au deuxième, à 600 ou 700 € -ce sera le cas dans la ferme de dattes en Arabie Saoudite. Enfin, au troisième niveau, il faudra compter plus de 1000 € la nuit. Toutefois, la plupart des lodges en projet (chacun représente de 10 à 20 millions d'€ d'investissements) se positionnent sur le second niveau



La clientèle visée, à fort pouvoir d'achat, devra être disposée à payer pour une "expérience unique dans la nature" . Elle ne devrait pas être difficile à trouver : dans le monde de l'hospitalité haut de gamme où Six Senses a été un précurseur, la recherche d'authenticité est une tendance montante.



"Le luxe est une notion en cours de redéfinition , soutient Chris Nader. Désormais, le luxe consiste à offrir des expériences qui vous transforment. Malheureusement, peu en offrent vraiment" .



ENVI Lodges entend être parmi les précurseurs. Parmi ceux qui ne se contentent pas, par exemple, de supprimer les plastiques à usage unique, mais proposent une véritable alternative et s'engagent vraiment en faveur de la planète et des communautés locales.