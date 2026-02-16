ASL Airlines France connecte Lille à Djerba !

• Dimanche : départ de Lille à 16h35 - arrivée à Djerba à 18h35

• Dimanche : départ de Djerba à 19h35 - arrivée à Lille à 23h40



Avec l’ouverture, au programme été 2026, de cette nouvelle ligne Lille-Djerba, 50 vols hebdomadaires vers l’Algérie et une liaison vers le Maroc, ASL Airlines France est présente dans les trois pays du Maghreb au départ des deux aéroports parisiens et des régions françaises.



La Tunisie

Au départ de Lille : Djerba



Le Maroc

Au départ de Paris - Charles de Gaulle : Oujda



L’Algérie

Au départ de Paris - Charles de Gaulle : Alger ; Béjaïa ; Annaba



Au départ de Paris – Orly : Alger



Au départ de Lyon : Alger



Au départ de Lille : Alger ; Oran ; Tlemcen ; Béjaïa ; Sétif



Au départ de Mulhouse : Alger ; Constantine ; Oran



Au départ de Perpignan : Oran



Au départ de Saint-Etienne : Béjaïa



Au départ de Clermont-Ferrand : Alger