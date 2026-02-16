TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
ASL Airlines France connecte Lille à Djerba !

nouvelle ligne vers la Tunisie


ASL Airlines France met le cap sur la Tunisie au départ de Lille. La compagnie lance un vol hebdomadaire vers Djerba du 12 avril au 1er novembre 2026.


Rédigé par le Lundi 16 Février 2026 à 11:57

ASL Airlines France connecte Lille à Djerba ! - Depositphotos.com Auteur nardagongora
ASL Airlines France enrichit son programme été 2026 avec l’ouverture d’une nouvelle ligne régulière directe entre Lille et Djerba (Tunisie).

Cette liaison sera opérée pendant toute la saison été 2026, du 12 avril au 1er novembre, à raison de 1 vol par semaine, chaque dimanche.

Lille-Djerba devient la 6ème ligne régulière opérée par ASL Airlines France au départ de Lille. La compagnie base deux avions sur l'aéroport et augmente de 26,2% son offre de sièges sur la route Lille-Alger.

« Djerba est une destination phare pour les séjours loisirs. Et l’aéroport de Lille, à partir duquel ASL Airlines France opère des vols depuis plus de 20 ans, est une escale importante pour la compagnie. En lançant un vol direct hebdomadaire chaque dimanche vers Djerba sur l’ensemble de la saison été 2026 et en augmentant fortement son offre vers la capitale algérienne, ASL Airlines France élargit encore les possibilités de départ depuis Lille. » détaille Bruno Besnehard directeur commercial d’ASL Airlines France.

Lille-Djerba par ASL Airlines France

• Dimanche : départ de Lille à 16h35 - arrivée à Djerba à 18h35
• Dimanche : départ de Djerba à 19h35 - arrivée à Lille à 23h40

Avec l’ouverture, au programme été 2026, de cette nouvelle ligne Lille-Djerba, 50 vols hebdomadaires vers l’Algérie et une liaison vers le Maroc, ASL Airlines France est présente dans les trois pays du Maghreb au départ des deux aéroports parisiens et des régions françaises.

La Tunisie
Au départ de Lille : Djerba

Le Maroc
Au départ de Paris - Charles de Gaulle : Oujda

L’Algérie
Au départ de Paris - Charles de Gaulle : Alger ; Béjaïa ; Annaba

Au départ de Paris – Orly : Alger

Au départ de Lyon : Alger

Au départ de Lille : Alger ; Oran ; Tlemcen ; Béjaïa ; Sétif

Au départ de Mulhouse : Alger ; Constantine ; Oran

Au départ de Perpignan : Oran

Au départ de Saint-Etienne : Béjaïa

Au départ de Clermont-Ferrand : Alger

