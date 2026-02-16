ASL Airlines France connecte Lille à Djerba !

ASL Airlines France enrichit son programme été 2026 avec l’ouverture d’une nouvelle ligne régulière directe entre Lille et Djerba (Tunisie).
Cette liaison sera opérée pendant toute la saison été 2026, du 12 avril au 1er novembre, à raison de 1 vol par semaine, chaque dimanche.
Lille-Djerba devient la 6ème ligne régulière opérée par ASL Airlines France au départ de Lille. La compagnie base deux avions sur l'aéroport et augmente de 26,2% son offre de sièges sur la route Lille-Alger.
« Djerba est une destination phare pour les séjours loisirs. Et l’aéroport de Lille, à partir duquel ASL Airlines France opère des vols depuis plus de 20 ans, est une escale importante pour la compagnie. En lançant un vol direct hebdomadaire chaque dimanche vers Djerba sur l’ensemble de la saison été 2026 et en augmentant fortement son offre vers la capitale algérienne, ASL Airlines France élargit encore les possibilités de départ depuis Lille. » détaille Bruno Besnehard directeur commercial d’ASL Airlines France.
Lille-Djerba par ASL Airlines France
• Dimanche : départ de Lille à 16h35 - arrivée à Djerba à 18h35
• Dimanche : départ de Djerba à 19h35 - arrivée à Lille à 23h40
Avec l’ouverture, au programme été 2026, de cette nouvelle ligne Lille-Djerba, 50 vols hebdomadaires vers l’Algérie et une liaison vers le Maroc, ASL Airlines France est présente dans les trois pays du Maghreb au départ des deux aéroports parisiens et des régions françaises.
La Tunisie
Au départ de Lille : Djerba
Le Maroc
Au départ de Paris - Charles de Gaulle : Oujda
L’Algérie
Au départ de Paris - Charles de Gaulle : Alger ; Béjaïa ; Annaba
Au départ de Paris – Orly : Alger
Au départ de Lyon : Alger
Au départ de Lille : Alger ; Oran ; Tlemcen ; Béjaïa ; Sétif
Au départ de Mulhouse : Alger ; Constantine ; Oran
Au départ de Perpignan : Oran
Au départ de Saint-Etienne : Béjaïa
Au départ de Clermont-Ferrand : Alger
