ASL Airlines France : Bruno Besnehard nouveau directeur commercial

, intègre le comité de direction d’ASL Airlines France en tant que directeur commercial et du programme.Il aura la responsabilité des ventes et du marketing, de la programmation des vols et de l'administration des ventes, pour l’activité passagers et pour l’activité fret de la compagnie.Fort d'une expérience réussie de plus de 25 ans dans l'industrie du transport aérien, Bruno Besnehard a occupé de nombreuses fonctions au sein du groupe Air France-KLM , avant de prendre le poste de Directeur Général France chez Vueling Airlines.Il a également mis son expérience au service de différentes missions de conseil au sein du cabinet AIM Satis et a notamment été