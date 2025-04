ASL Airlines proposera une nouvelle liaison vers la Grèce cet été

Avec cette nouvelle liaison, ASL Airlines France répond à une demande croissante des voyageurs en quête de destinations méditerranéennes

l’une des plus grandes îles grecques

ses paysages de montagne, ses plages de sable fin et son riche patrimoine culturel

Outre l’ouverture de la ligne Paris-CDG – Corfou, ASL Airlines France . Parmi elles figurent deux lignes vers Pristina, au départ de Paris-CDG et de Lyon, ainsi qu’une liaison domestique entre Lille et Toulon.La compagnie renforce aussi son réseau à destination deavec plusieurs nouveautés : Paris-Orly – Alger avec deux vols hebdomadaires (vendredi et dimanche) pendant les vacances scolaires,avec une fréquence identique,le dimanche, etle mardi.En plus des ouvertures de lignes, plusieurs fréquences supplémentaires sont ajoutées sur des liaisons existantes.comptera jusqu’à six vols par semaine,jusqu’à 13 vols hebdomadaires,jusqu’à quatre vols, etjusqu’à trois vols par semaine.», déclare Jonathan Raimbault La compagnie souligne que Corfou , «», est particulièrement prisée pour «».L’ensemble des destinations, dont Corfou, estsur le site officiel de la compagnie ainsi que via les agences partenaires en France et en Algérie.