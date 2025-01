ASL Airlines : une nouvelle ligne entre Alger et Toulon

Nous sommes ravis de renforcer notre réseau aérien avec l’ouverture de ces deux nouvelles lignes vers Lille et Alger avec la compagnie aérienne ASL Airlines, qui répondent à des attentes fortes de nos passagers varois. De la même manière, elle permet aux voyageurs lillois et algériens de venir découvrir notre belle région du Var, réputée pour son climat ensoleillé, ses paysages magnifiques et son art de vivre méditerranéen

Ces nouvelles liaisons aériennes, en réponse à des besoins identifiés lors d'études de marché conjointes réalisées avec les aéroports concernés.La nouvelle connexion directe avec Algeret l'Algérie , facilitant ainsi les échanges économiques et culturels. Elle répond également à une forte demande des voyageurs se rendant en Algérie pour des déplacements professionnels ou familiaux.. » déclare Basma Jarbouai