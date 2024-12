ASL Airlines France renforce son réseau : quelles sont les nouvelles liaisons ?

Spécialiste des liaisons entre la France et l’Algérie , ASL Airlines France confirme sa volonté de répondre à la demande croissante pour ces destinations en renforçant son offre. Parmi les nouveautés, la compagnie proposera, ainsi que jusqu’à. À cela s’ajoutent des fréquences augmentées entre Lyon et Alger, et entre Paris-CDG et Béjaïa.Avec un avion basé àet un autre à, ASL Airlines France renforce également ses départs régionaux. Depuis Lille, les passagers pourront rejoindre(4 vols par semaine),(3 vols par semaine),(2 vols par semaine), ou encore(1 vol par semaine). D’autres liaisons régionales incluent des départs devers diverses destinations en Algérie.En ce qui concerne le, ASL Airlines France poursuivra ses vols vers Oujda avec deux rotations hebdomadaires pendant les vacances scolaires, au départ de Paris-CDG et Strasbourg., déclare : « i[L’expansion de notre réseau de vols vers l’Algérie [...] souligne la volonté continue d’ASL Airlines France de répondre aux besoins de sa clientèle en facilitant les déplacements de part et d’autre de la Méditerranée]i. »Lessur le site internet de la compagnie ainsi qu’en agence de voyages.