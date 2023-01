ASL Airlines France ouvre ses ventes été 2023

EN ALGERIE

Paris CDG - Alger : 15 vols par semaine

Lyon - Alger : 7 vols par semaine

Lille - Alger : 3 vols par semaine (mardi, jeudi, dimanche)

Mulhouse - Alger : 1 vol par semaine (vendredi)

Lille - Oran : jusqu’à 2 vols par semaine (mardi, jeudi)

Mulhouse - Constantine : 1 vol par semaine (vendredi)

Paris CDG - Annaba : 2 vols par semaine (mercredi, dimanche en juillet et en août – jeudi, dimanche le reste de la saison)

Paris CDG - Bejaïa : 3 vols par semaine (lundi, mercredi, samedi en juillet et en août – lundi, jeudi, samedi le reste de la saison)



AU MAROC

Paris CDG - Oujda : 2 vols par semaine en juillet et août (jeudi, vendredi)

Strasbourg - Oujda : 1 vol par semaine en juillet et en août (jeudi)



Les réservations sont ouvertes sur le site de la compagnie www.aslairlines.fr et auprès de ses points de vente en Algérie (contacts Soleil Voyages au +213 (0)550 10 10 28/29/39, prix d’un appel local, du dimanche au jeudi de 9 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 17 h 00), et également en agence de voyages.