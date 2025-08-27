ASL Airlines France renforce son programme de vols cet hiver

Dès le mois d’octobre 2025 nous opérerons un programme hivernal dense vers l’Algérie au départ des deux aéroports parisiens et des territoires français.



Pendant les vacances scolaires, nous poursuivrons la ligne entre Lille et Toulon et nos vols vers Oujda depuis Paris-CDG

Ce programme confirme notre engagement à proposer une offre de transport aérien fiable, régulière et accessible.