ASL Airlines France renforce son programme de vols cet hiver

L’Algérie au cœur du programme hiver 2025-2026


Pour la saison hiver 2025-2026, ASL Airlines France mise sur une hausse de 7 % de son offre, renforçant ses liaisons vers l’Algérie depuis Paris et plusieurs villes de province, tout en maintenant certaines lignes saisonnières en France et au Maroc.


Rédigé par le Mercredi 27 Août 2025

ASL Airlines France mise sur une hausse de 7 % de son offre - Depositphotos @gordzam@gmail.com
ASL Airlines France a ouvert à la vente son programme de vols pour la saison hiver 2025-2026, qui débutera le 26 octobre prochain.

Avec une croissance de 7 % du nombre de sièges offerts par rapport à l’hiver dernier, la compagnie mise sur un renforcement de ses dessertes vers l’Algérie et le maintien de liaisons régionales depuis plusieurs villes françaises.

Au départ de Paris-Charles de Gaulle, les voyageurs pourront rejoindre Alger, Annaba, Béjaïa ou encore Oujda. Depuis Paris-Orly, une liaison vers Alger sera assurée.

Le réseau régional, quant à lui, reliera Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon, Lille, Mulhouse, Perpignan et Toulon à plusieurs destinations algériennes telles qu’Oran, Constantine, Sétif ou Tlemcen.

ASL Airlines France : un réseau renforcé pour l’hiver 2025-2026

"Dès le mois d’octobre 2025 nous opérerons un programme hivernal dense vers l’Algérie au départ des deux aéroports parisiens et des territoires français.

Pendant les vacances scolaires, nous poursuivrons la ligne entre Lille et Toulon et nos vols vers Oujda depuis Paris-CDG", explique Bruno Besnehard, directeur commercial d’ASL Airlines France.

"Ce programme confirme notre engagement à proposer une offre de transport aérien fiable, régulière et accessible."

Les billets sont disponibles dès à présent sur le site ainsi qu’en agences de voyages.


Lu 246 fois

Tags : algerie, asl airlines, saison hiver
ASL Airlines France renforce son programme de vols cet hiver

