TGV Atlantique : quelles nouveautés pour 2026 et 2027 ?

Une montée en puissance progressive des capacités

La SNCF a détaillé son plan de développement 2026-2027 pour l'axe TGV Atlantique, marqué par l’ajout de capacités, l’arrivée de nouvelles lignes low-cost et l’élargissement des amplitudes horaires.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 27 Novembre 2025

