TGV Atlantique : quelles nouveautés pour 2026 et 2027 ?

Environ 1,5 million de places supplémentaires seront disponibles sur l'axe TGV Atlantique dès 2026 - DepositPhotos.com, ursula1964
TGV Atlantique a présenté, ce jeudi 27 novembre à Poitiers, les grandes lignes de son plan de développement pour la région Centre-Val-de-Loire et le Sud-Ouest, avec un objectif clair : répondre à la progression continue de la demande.
Les résultats positifs enregistrés ces dernières années sont portés par l’ajout régulier de capacités et de nouvelles offres, permettant de maintenir l’attractivité de la façade Atlantique.
Cette dynamique se confirme avec l’annonce d’environ 1,5 million de places supplémentaires dès 2026.
L’augmentation débutera le 14 décembre 2025 avec l’arrivée de OUIGO Grande Vitesse, la gamme low-cost de SNCF Voyageurs, entre Paris et la côte basque, accessible dès 19 euros l’aller simple.
À partir du printemps 2026, plusieurs évolutions viendront renforcer l’offre existante : l’ajout de nouvelles places en heure de pointe, une double mise en rame de plusieurs trains vers Bordeaux (7h45 et 17h08 depuis Bordeaux, 08h01 depuis Paris) et l’introduction d’une nouvelle fréquence en milieu de journée (12h54 depuis Paris).
Lire aussi : Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
2027 : nouvelles lignes, nouvelles ambitions et élargissements horaires
La seconde phase du plan, prévue pour 2027, marque un tournant majeur avec l’arrivée de deux offres inédites.
La première concerne une nouvelle liaison OUIGO entre Lyon et Bordeaux. Son entrée en service est envisagée d’ici mi-2027, sous la forme d’un aller-retour quotidien de grande capacité (1 288 places), desservant Massy TGV, Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers et Angoulême pour un temps de parcours d’environ 5 heures.
Cette offre vise à structurer un axe interrégional stratégique aujourd’hui dépourvu de liaison directe en grande vitesse.
La seconde nouveauté repose sur la création d’un aller-retour INOUI Tours - Bordeaux desservant, là aussi, Poitiers et Angoulême.
Cette ligne inter-régionale introduit un élargissement inédit des amplitudes horaires, avec une arrivée à Bordeaux à 8h (au lieu de 9h30 actuellement) et un retour possible à 20h15 (au lieu de 18h30). Ces ajustements doivent faciliter les déplacements professionnels, permettant désormais d’effectuer un aller-retour dans la journée.
Par ailleurs, des optimisations complémentaires amélioreront la desserte du sud de Bordeaux, avec une arrivée 30 minutes plus tôt le matin sur l'axe Paris → Dax/Pau/Lourdes/Tarbes , ainsi qu’un dernier départ de Paris repoussé à 19h48 vers La Rochelle, Niort et Surgères.
Ces ajustements confirment l’ambition de TGV Atlantique de s’imposer comme un partenaire des territoires, en adaptant l’offre aux besoins concrets des usagers.
À lire aussi : SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...
