SNCF : les ventes de l’été ouvriront le…

Les lignes OUIGO Grande Vitesse etproposent des options de voyage étendues pour l'été.revient avec ses lignes saisonnières, notamment entre Paris Gare de Lyon et Perpignan, avec un aller-retour quotidien desservant Lyon Saint-Exupéry TGV, Nîmes, Montpellier, Sète, Agde, Béziers et Narbonne. CetteEn outre,propose une, desservant Poitiers, Niort et Surgères. Toutes les destinations desont accessibles à partir de 16 €, offrant une option économique pour les voyageurs. Les billets poursont disponibles 45 jours avant chaque circulation, avec des prix compris entre 10 et 49 euros en France.renforce ses offres avec des trains de nuit quotidiens entre, ainsi qu'entre. L'offre entre Paris et Cerbère inclut trois gares supplémentaires durant l'été : Rivesaltes, Leucate-La Franqui et Port-La-Nouvelle. Ces trains de nuit offrent une alternative pratique pour les voyageurs souhaitant économiser du temps et profiter de leurs vacances.TGV INOUI lance également de nouvelles offres pour la période estivale au départ ou à destination de Strasbourg.. Ces lignes desservent plusieurs gares importantes en France, facilitant les déplacements vers diverses régions.