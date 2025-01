SNCF : des tarifs TGV et OUIGO en hausse limitée pour 2025

L’offre Junior & Cie (composée du prix du billet + un forfait) est réévaluée à partir du 8 janvier 2025 : le prix du billet de train est, en moyenne, augmenté de 3€, en fonction des destinations et le forfait réévalué de 1 €. Les enfants porteurs d’une carte Famille Nombreuse continuent de bénéficier de leur réduction habituelle sur le prix du billet de train. De même, les clients détenant une carte Avantage (Jeune/Adulte/Senior) ou une carte Liberté continuent de bénéficier de 15% de réduction sur le forfait Junior & Cie.



Outre les billets unitaires, certaines offres d’abonnement évoluent également. Dès le 29 janvier 2025, les forfaits ligne à grande vitesse hebdomadaires et mensuels seront remplacés par les Pass Hebdo et Mensuel TGV INOUI, avec une majoration de 10 % de leur prix. Les réservations à 1,5 euro par trajet seront supprimées et intégrées directement au tarif du pass.



Par ailleurs, à partir du 1er avril 2025, les abonnements Max Actif et Max Actif + subiront une hausse moyenne de 4 %. Les détenteurs de ces abonnements ne pourront désormais effectuer que deux réservations par jour afin de garantir une meilleure disponibilité des places pour tous les voyageurs. Enfin, les chèques-vacances papier ne seront plus acceptés, mais pourront être digitalisés pour les achats en ligne.



Cette stratégie tarifaire, selon SNCF Voyageurs, reste en deçà des augmentations tarifaires observées dans d’autres secteurs du tourisme et de la mobilité. Entre 2019 et 2024, la hausse moyenne des prix des billets grande vitesse s’est limitée à 8 %, contre une inflation générale de 18 % sur la même période.