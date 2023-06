La SNCF s'est fixée l'objectif de réduire sa consommation énergétique de 10% d’ici 2024, en deux temps : 7% en 2023 et 3% en 2024. La SNCF figure parmi les plus importants consommateurs industriels d’énergie avec plus de 9 000 GWh.



Aujourd’hui, cette consommation d’énergie se répartit de la façon suivante :

- 81% pour la traction des 15 000 trains exploités quotidiennement

- 16% pour faire fonctionner les bâtiments (gares, bureaux, ateliers, etc.)

- 3% pour la route (véhicules de service principalement)



Des mesures concernant la mobilité seront appliquées et renforcées, à l’instar de l’éco-conduite et de l’éco-stationnement, d’ores et déjà pratiquées par une partie des conducteurs de SNCF Voyageurs, par SNCF Réseau et Fret SNCF. D’ici 2025, ces mesures permettront d’économiser 750 GWh selon le transporteur.



Des économies qui seront aussi réalisées dans les bâtiments : chauffage, utilisation partielle des locaux...



Des économies d’énergie seront réalisées au sein des gares, où le chauffage n’excèdera pas 11°C dans les halls en hiver, et 16°C dans les salles d’attente. D’autres actions seront également mises en place :

- Les braseros et assises chauffantes seront éteints.

- L’éclairage sera plus régulé.

- Les luminaires seront éteints dans les commerces lorsque la gare ne sera pas ouverte.



Enfin, en journée, les exploitants de gare réaliseront des tournées afin de vérifier que les éclairages sont bien éteints lorsque la lumière naturelle est suffisante, dans les halls, les salles d’attente et les bureaux.