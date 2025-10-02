Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

"Je crois savoir que la Commission européenne présentera, probablement le 21 octobre, le plan directeur pour les connexions à grande vitesse entre toutes les capitales et les grandes villes.



Pour vous donner un exemple simple, nous aimerions que toutes les capitales d'Europe soient reliées par des trains à grande vitesse, y compris bien sûr Athènes.



Toutes les grandes villes et agglomérations urbaines d’environ 250 000 habitants, comme Thessalonique, devraient également être concernées. Et les villes importantes situées le long de ces lignes, même avec une population inférieure, devraient aussi en bénéficier

Dans un entretien accordé à Euronews, Alberto Mazzola a fait des déclarations, lors d'une visite à Athènes pour la 8ᵉ conférence ITC2025 sur l’infrastructure et le transport, qui laissent penser que le projet prend de l'épaisseur.", a déclaré, le directeur exécutif de la Communauté des entreprises européennes de chemins de fer et d’infrastructures.Cette dernière travaille sur ce projet depuis maintenant quatre ans.