TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Dans quelques jours, la Commission européenne va lever le voile sur ce projet


C'est une avancée qui pourrait fluidifier les transports en Europe et surtout les verdir. Alberto Mazzola, directeur exécutif de la Communauté des entreprises européennes de chemins de fer et d’infrastructures (CER), a confirmé que la construction d'un réseau européen de lignes à grande vitesse reliant les grandes capitales de l'Union était bien dans les papiers de la Commission européenne. Celle-ci devrait faire une annonce en ce sens dans les prochains jours.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

TGV Européen : relier toutes les villes de plus de 250 000 habitants - Crédit photo : visuel généra par l'IA
TGV Européen : relier toutes les villes de plus de 250 000 habitants - Crédit photo : visuel généra par l'IA
CroisiEurope
Jusque-là, les déplacements au sein de l’Union européenne étaient devenus l’apanage du transport aérien, dominé par Ryanair.

La compagnie low cost profite des courtes distances entre les villes européennes pour exploiter un business model bien rodé. Sa réussite est telle qu’elle fut le premier transporteur aérien à dépasser les 200 millions de passagers transportés en seulement 12 mois.

Cette Europe sans frontière est un formidable terrain de jeu pour le tourisme… plutôt carboné.

Une alternative ferroviaire pourrait voir le jour dans les prochaines années, alors même que la France a supprimé ses subventions aux trains de nuit reliant Paris à Munich et Vienne.

En effet, Alberto Mazzola, directeur exécutif de la Communauté des entreprises européennes de chemins de fer et d'infrastructures (CER) a fait une sortie médiatique dans ce sens.

L'organisation fondée en 1988, rassemble les principaux opérateurs ferroviaires de l’Union européenne, des pays candidats, ainsi que ceux de Suisse, du Royaume-Uni, de Turquie et de Norvège.

Cet organe de lobbying a pour mission de représenter les intérêts de ses membres sur la scène politique européenne, notamment pour favoriser un environnement commercial et réglementaire propice au développement du rail.

A lire : Vers le retour des trains de nuit en Europe, pourquoi et comment ?

Et le CER confirme que la création d’un réseau de lignes à grande vitesse couvrant toute l’Europe fait désormais son chemin.

TGV Européen : relier toutes les villes de plus de 250 000 habitants !

Autres articles
Dans un entretien accordé à Euronews, Alberto Mazzola a fait des déclarations, lors d'une visite à Athènes pour la 8ᵉ conférence ITC2025 sur l’infrastructure et le transport, qui laissent penser que le projet prend de l'épaisseur.

"Je crois savoir que la Commission européenne présentera, probablement le 21 octobre, le plan directeur pour les connexions à grande vitesse entre toutes les capitales et les grandes villes.

Pour vous donner un exemple simple, nous aimerions que toutes les capitales d'Europe soient reliées par des trains à grande vitesse, y compris bien sûr Athènes.

Toutes les grandes villes et agglomérations urbaines d’environ 250 000 habitants, comme Thessalonique, devraient également être concernées. Et les villes importantes situées le long de ces lignes, même avec une population inférieure, devraient aussi en bénéficier", a déclaré, le directeur exécutif de la Communauté des entreprises européennes de chemins de fer et d’infrastructures.

Cette dernière travaille sur ce projet depuis maintenant quatre ans.

Le CER souhaite qu’à l’avenir au moins 50 % des Européens voyagent en train à grande vitesse pour leurs déplacements longue distance. Un vœu qui risque toutefois de se heurter à des infrastructures vieillissantes et à une rareté croissante des nouvelles lignes en Europe.

TGV Européen : 550 milliards d'investissements d'ici 2050 !

Elles seraient de 15 à 20 % inférieures à celles engagées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Une récente étude réalisée par Oxford Economics évalue la contribution totale du secteur ferroviaire à 247 milliards d’euros pour l’économie de l’Union européenne. Il soutient 3,1 millions d’emplois.

A lire : Voyage en train : quels obstacles limitent encore sa progression en France et en Europe ?

Le rail offrirait l’une des plus fortes empreintes économiques parmi tous les modes de transport.

"Un touriste voyage en moyenne six à sept heures. S’il roule à 50 kilomètres par heure pendant six heures, il parcourra 300 kilomètres. S’il roule à 250 kilomètres à l’heure, il parcourra 1 500 kilomètres.

C’est donc un grand changement, et c’est ce qu’a fait la Chine," a déclaré Alberto Mazzola.

L’enjeu serait alors de bâtir un réseau de 49 400 km reliant toutes les grandes villes de l’Union européenne, avec des vitesses comprises entre 250 et 350 km/h sur les nouvelles lignes, et 200 km/h sur les lignes modernisées.

D’après un rapport publié en 2023, ce TGV européen pourrait devenir une réalité d’ici 2050, moyennant un coût estimé à 550 milliards d’euros, mais générant en retour un bénéfice net positif d’environ 750 milliards d’euros pour la société.

Ces fonds pourraient être mobilisés via des programmes européens et nationaux, mais aussi à partir des budgets alloués à la défense européenne, dans la section consacrée aux infrastructures, explique le CER.

Un projet qui rejoint celui du think tank 21st, lequel imagine de relier 39 destinations européennes d’ici 2040.

La date du 21 octobre 2025 pourrait donc marquer un tournant majeur pour le tourisme et la mobilité des citoyens européens.

Lu 210 fois

Tags : europe, tgv, tgv europeen
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 2 Octobre 2025 - 15:37 DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

Jeudi 2 Octobre 2025 - 10:42 Le groupe Philibert est vendu après avoir fêté ses 100 ans !

Civitatis
Dernière heure

Best Western accélère son développement en France et à l’international

Les critères pour bien choisir la salle pour un séminaire à Paris

Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Korean Air détaille son plan d’intégration des miles avec Asiana Airlines

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

AMPLITUDES - Conseiller Voyages F/H - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AMPLITUDES - Technico-Commercial H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Egypte : près de 70 participants attendus pour la convention des EDV Centre Est

Egypte : près de 70 participants attendus pour la convention des EDV Centre Est
Partez en France

Partez en France

Ski : dans les stations françaises, une fréquentation au sommet cet hiver

Ski : dans les stations françaises, une fréquentation au sommet cet hiver
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Danemark : la capitale de LEGO, bientôt accessible en vol direct depuis Nice

Danemark : la capitale de LEGO, bientôt accessible en vol direct depuis Nice
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
AirMaG

AirMaG

Korean Air détaille son plan d’intégration des miles avec Asiana Airlines

Korean Air détaille son plan d’intégration des miles avec Asiana Airlines
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z

Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts & Golf pour clore 2025

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts &amp; Golf pour clore 2025
HotelMaG

Hébergement

Best Western accélère son développement en France et à l’international

Best Western accélère son développement en France et à l’international
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique

Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias