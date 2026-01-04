Air Caraïbes ouvre Samaná, porte d’entrée d’une République dominicaine nature

« Samaná n’a pas été choisie au hasard. Après Punta Cana et Saint-Domingue, c’est le complément idéal : une destination nature, de découverte et écoresponsable »,

« L’intérêt pour nos clients est de pouvoir entrer par l’une des trois villes et ressortir par une autre. C’est cette logique de combinés que nous voulons développer avec les tour-opérateurs. »