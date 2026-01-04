Air Caraïbes ouvre Samaná, porte d’entrée d’une République dominicaine nature

La spectaculaire cascade El Limón symbolise la péninsule de Samaná, tournée vers un tourisme éco-resposable @LG
À bord du vol inaugural d’Air Caraïbes entre Paris-Orly et Samaná, lundi 15 décembre, une dizaine de représentants de tour-opérateurs français, aux côtés de journalistes, invités à tester la destination avec le concours de l'office du tourisme de la République dominicaine et du réceptif Colonial Tours, et à en évaluer le potentiel commercial.
Avec cette ouverture, jusqu’à 2 vols par semaine (lundi et samedi), la compagnie du groupe Dubreuil devient la seule en France à proposer trois points d’entrée en République dominicaine : Punta Cana, Saint-Domingue et désormais Samaná, ce qui fait en tout douze vols par semaine.
Un dispositif conçu pour faciliter les combinés à la carte, avec une arrivée par l’une des destinations et un retour par une autre.
Arrivée à Samaná, départ de Saint-Domingue
« Samaná n’a pas été choisie au hasard. Après Punta Cana et Saint-Domingue, c’est le complément idéal : une destination nature, de découverte et écoresponsable », souligne Hugues Heddebault, directeur commercial d’Air Caraïbes]b, à l’arrivée en République dominicaine, devant des officiels.
« L’intérêt pour nos clients est de pouvoir entrer par l’une des trois villes et ressortir par une autre. C’est cette logique de combinés que nous voulons développer avec les tour-opérateurs. »
Concrètement, le schéma arrivée à Samaná, départ de Saint-Domingue permet d’associer la péninsule nature à la capitale historique, dont le patrimoine colonial est remarquablement conservé. C’est un peu plus de deux heures de route.
Attention aux scooters dont les conducteurs, souvent sans casques, peuvent parfois faire preuve de désinvolture, c'est ce qui fait aussi le charme du pays.
Samaná, nature, expériences… et saison des baleines
Longtemps restée à l’écart des grands flux touristiques, Samaná, une presqu’île situé à l’est du pays dont les plages de sable blond plongent dans l’Atlantique, séduit par son environnement préservé et la diversité de ses expériences : randonnées, plages sauvages, vie nocturne à Las Terrenas ou navigation dans la baie.
Parmi les expériences emblématiques proposées aux visiteurs figure l’excursion vers la cascade El Limón, accessible à pied ou à cheval, à travers une végétation tropicale dense et ponctuée de traversées de rivières.
Une activité immersive, facile à intégrer dans un séjour, qui illustre parfaitement le positionnement nature et découverte de la péninsule, et qui a été testée et approuvée par la délégation lors du déplacement.
Autre atout de poids : l’observation des baleines à bosse, présentes dans la baie entre janvier et mars. Un temps fort naturel, facilement valorisable dans les brochures hivernales et particulièrement attractif pour une clientèle européenne en quête d’expériences.
Bahia Principe, du balnéaire au luxe insulaire
Avec seulement 149 chambres, réservé aux adultes, l’hôtel Bahia Principe Grand Samaná garantit une ambiance sereine et exclusive @Bahia Principe
Partenaire du lancement, le groupe Bahia Principe accompagne la montée en puissance de la destination avec une offre structurée.
Le Bahia Principe Grand Samaná, réservé aux adultes, s’adresse à une clientèle en quête de calme et de panoramas, tandis que le Bahia Principe Grand El Portillo, à Las Terrenas, permet de capter une clientèle plus balnéaire.
Le groupe propose également un produit premium avec le Cayo Levantado Resort, un resort tout-inclus haut de gamme posé sur un îlot dans la baie de Samaná, mêlant plages iconiques, nature préservée et expérience premium.. Particularité notable : on y trouve une plage publique, un choix qui offre, par exemple, la possibilité à ceux qui logent au Bahia Principe de profiter le temps d’une journée de ce paradis tropical.
Sur toute la péninsule, l’offre hôtelière se distingue par sa qualité : citons, aussi, le V Samaná ou le Sublime Samaná que le groupe a eu l’opportunité de visiter et qui bénéficie d’un emplacement idéal sur la baie de Cosón, à dix minutes de voiture de Las Terrenas.
À Boca Chica, aux portes de la capitale, l’hôtel Santo Domingo Bay, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes après une rénovation en profondeur permet de conjuguer séjour balnéaire et découverte de la capitale dominicaine, dont le centre colonial se rejoint en une demi-heure. Il est aussi tout proche de l'aéroport de Saint-Domingue.
Une stratégie de long terme
Et, aussi, le Donoma, un hôtel-boutique haut de gamme en bord de mer, posé sur Playa Las Ballenas, à deux pas du centre de Las Terrenas.
Au sud, l’un des principaux sites de reproduction des baleines à bosse dans les Caraïbes, on peut aussi mettre en avant The Bannister Hotel & Yacht Club, un hôtel de charme haut de gamme, posé face à la baie de Samaná, au cœur d’une marina paisible.
Pour la compagnie, l’ouverture de Samaná s’inscrit dans une relation durable avec la destination, un marché sur lequel elle opère depuis treize ans. « Air Caraïbes et la République dominicaine, ce n’est pas qu’une histoire de business.
C’est une relation de long terme, fondée sur l’amitié, le respect mutuel et une vision partagée », rappelle Marc Rochet, conseiller spécial de la compagnie, à l’origine de son implantation en République dominicaine. « Et, après Samaná, il y en aura sans doute une autre. »
La nouvelle liaison Paris-Orly–Samaná d'Air Caraïbes s’inscrit dans une offre globale pensée pour le confort et la fluidité du parcours client.
- Départ de Paris-Orly, facilement accessible depuis le centre de Paris grâce à la ligne 14 du métro, qui place désormais l’aéroport à une trentaine de minutes de la capitale.
- Vols opérés principalement en Airbus A350, appareil de dernière génération, configuré en tri-classes : (Madras/Affaires, Caraïbes/Premium Economy et Soleil/Économique).
- En classes avant, les passagers bénéficient de services dédiés, dont le fast track pour les contrôles, l’accès salon et un parcours simplifié à l’aéroport.
• Classe Soleil (Économique) : à partir de 599 € TTC A/R
• Classe Caraïbes (Premium Economy) : à partir de 999 € TTC A/R
• Classe Madras (Affaires) : à partir de 1 999 € TTC A/R
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
