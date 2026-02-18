Les Américains boudent-ils l'Europe et la France ?

Il y a eu l'effet "boycott des USA" par les voyageurs européens : entrons-nous dans une forme de réciprocité ?



Depuis janvier 2025 et l'investiture de Trump, les États-Unis ont moins la cote auprès des tour-opérateurs et, plus globalement, des professionnels du voyage.



Un patron de compagnie aérienne nous disait que les lignes desservant l’outre-Atlantique étaient en souffrance, et que les transporteurs faisaient face à un réel effet Trump.



Et ce qui se constate d'un côté commence aussi à se remarquer de l'autre.



Le dernier rapport de la Commission européenne du tourisme (ETC) démontre que, globalement, les voyageurs long-courriers se montrent plus prudents en 2026.



Les tensions géopolitiques et la situation économique ne sont pas étrangères à cette frilosité actuelle.



Les sept marchés émetteurs clés vers l’Europe (Australie, Brésil, Canada, Chine, Japon, Corée du Sud et États-Unis) ont démontré une préoccupation croissante pour le pouvoir d'achat et une préférence pour des séjours plus proches de chez soi.



Un phénomène qui se matérialise aussi dans les intentions des voyageurs américains, inquiets quant aux perspectives économiques de leur pays, craignant une possible récession, malgré un appétit global pour le voyage qui reste élevé.