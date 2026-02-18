TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Les Américains boudent-ils l'Europe et la France ?

Selon Cirium, les réservations des USA vers l'Europe sont en nette baisse


À longueur de journée, les médias parlent des conséquences, sur le tourisme américain, de l'investiture et des décisions politiques de Donald Trump, et de la défection des Européens. Mais peu s'attardent sur les flux dans le sens inverse. Et d'après les premières données, la France et l'Europe ont moins le vent en poupe de l'autre côté de l'Atlantique.


Rédigé par le Mercredi 18 Février 2026 à 11:53

Selon Cirium, les réservations des USA vers l'Europe sont en nette baisse - Depositphotos @kritchanut
Selon Cirium, les réservations des USA vers l'Europe sont en nette baisse - Depositphotos @kritchanut
CroisiEurope
Il y a eu l'effet "boycott des USA" par les voyageurs européens : entrons-nous dans une forme de réciprocité ?

Depuis janvier 2025 et l'investiture de Trump, les États-Unis ont moins la cote auprès des tour-opérateurs et, plus globalement, des professionnels du voyage.

Un patron de compagnie aérienne nous disait que les lignes desservant l’outre-Atlantique étaient en souffrance, et que les transporteurs faisaient face à un réel effet Trump.

Et ce qui se constate d'un côté commence aussi à se remarquer de l'autre.

Le dernier rapport de la Commission européenne du tourisme (ETC) démontre que, globalement, les voyageurs long-courriers se montrent plus prudents en 2026.

Les tensions géopolitiques et la situation économique ne sont pas étrangères à cette frilosité actuelle.

Les sept marchés émetteurs clés vers l’Europe (Australie, Brésil, Canada, Chine, Japon, Corée du Sud et États-Unis) ont démontré une préoccupation croissante pour le pouvoir d'achat et une préférence pour des séjours plus proches de chez soi.

Un phénomène qui se matérialise aussi dans les intentions des voyageurs américains, inquiets quant aux perspectives économiques de leur pays, craignant une possible récession, malgré un appétit global pour le voyage qui reste élevé.

France : "un tassement des réservations de la clientèle américaine"

Autres articles
Et d'après Reuters, ces craintes se matérialisent aussi dans les réservations.

En se basant sur les données fournies par Cirium, l'agence de presse constate une baisse des réservations de l'ordre de 7,3% pour les vols allant des USA vers l'Europe, entre le 7 octobre et fin janvier, en glissement annuel.

Dans l'autre sens, la chute est de 14,2%.

Et la France semble, elle aussi, ressentir cette désaffection ou ce recentrage des aspirations de voyages des Américains.

A lire : Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?

Alors que le baromètre parisien s'attend à une hausse du taux d'occupation au premier trimestre 2026, il constate aussi un repli des arrivées aériennes : entre -2,2% pour février, -1,5% pour mars et -5,8% pour avril.

Une baisse de ces arrivées s'explique notamment par le repli du principal marché émetteur pour cette période, à savoir les États-Unis. Sur la période allant de février à avril 2026, les arrivées aériennes déjà enregistrées vers Paris sont en baisse de 3,1%, pour 61 148 voyageurs.

Des chiffres qui peuvent évoluer à tout moment, en fonction des réservations de dernière minute.

A lire : Tourisme USA : l’hécatombe évitée, 2026 sera l'année de la relance ?

Et cela commence à se faire ressentir du côté des réceptifs en France.

"En effet, nous constatons un tassement des réservations de la clientèle américaine. À date, les réservations étaient plus avancées en 2025, année qui a bénéficié de l'effet post-JO.

Pas inquiétant, en tout cas à date. Il y a un flux de réservations plus lent que d'habitude.

Il faudrait observer de près le marché après le Spring Break américain, qui relance généralement les réservations vers la France," nous confie Patricia Linot, la présidente de France DMC Alliance.

Lu 195 fois

Tags : etats-unis, trump, usa
Notez

Commentaires

1.Posté par Serge 13 le 18/02/2026 12:12 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Cela fera plaisir à Ben Smith qui ne croit qu'aux USA alors que la croissance c'est la Chine et l'Asie. Il va encore se prendre une belle gamelle

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Assur-Travel part à la conquête du tourisme spatial

Assur-Travel part à la conquête du tourisme spatial
Depuis quelques années, le tourisme spatial en fait rêver plus d’un. Un rêve qui a un coût :...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable

Voyage sur mesure au Maroc : plus qu’un programme, une expérience inoubliable
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Capfrance franchit la barre des 80 établissements

Les Américains boudent-ils l'Europe et la France ?

Le Tourisme Irlandais à la rencontre des agences de voyages en régions

Expedia propose un filtre de vols à prix réduits

110 ans après, Verdun fait revivre les premières heures de la bataille

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
AirMaG

AirMaG

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration

Norwegian Cruise Line et Fincantieri prolongent leur collaboration
Distribution

Distribution

Valérie Level (Voyages et Sens), la soif d'entreprendre « autrement »

Valérie Level (Voyages et Sens), la soif d'entreprendre « autrement »
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia propose un filtre de vols à prix réduits

Expedia propose un filtre de vols à prix réduits
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels & Resorts

Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels &amp; Resorts
Partez en France

Partez en France

Capfrance franchit la barre des 80 établissements

Capfrance franchit la barre des 80 établissements
Production

Production

SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire

SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias