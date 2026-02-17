TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Expedia propose un filtre de vols à prix réduits

Dans un marché un peu plus compliqué en ce début d'année, Expedia a décidé de stimuler la demande, via une nouvelle fonctionnalité. Baptisée "Offres de vols" et déployée sur son application, le géant du voyage va mettre en avant des tarifs aériens au moins 20 % inférieurs aux prix habituellement constatés pour des vols similaires.


Mercredi 18 Février 2026

Alors que le marché est un peu délicat en ce début d'année, Expedia a décidé de stimuler la demande par les prix, et aussi de répondre aux nouveaux besoins des clients.

Le géant du voyage annonce déployer sur son application la fonctionnalité "Offres de vols". Ce filtre va proposer, tout au long de la journée, des tarifs au moins 20 % inférieurs aux prix habituellement constatés pour des vols similaires.

De plus, les internautes pourront repérer ces petits prix sur une carte interactive et choisir leur destination grâce à ce mode d'affichage plus clair et intuitif.

Cette fonctionnalité évalue les trajets, en commençant par vérifier si un vol a réellement du sens pour le voyageur, puis en mettant en avant les options offrant des itinéraires optimisés, des escales raisonnables et un excellent rapport qualité-prix, selon les propres mots d'Expedia.

Elle est accessible depuis l’application Expedia, sous l’onglet "Rechercher" puis "Trouver des offres".

Des millions de vols sont analysés en temps réel pour alimenter la carte interactive.

"Nous analysons des millions de vols chaque jour et transformons ces données en outils simples, comme notre nouvelle carte interactive, pour que les voyageurs puissent comparer rapidement les destinations, repérer les véritables bonnes affaires et réserver leurs vols en toute confiance," a déclaré CJ Allen, vice-président Produit chez Expedia.

Expedia propose un filtre de vols à prix réduits

