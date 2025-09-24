Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026

Expedia TAAP (Travel Agent Affiliate Program), la plateforme B2B du groupe américain Expedia, a célébré ses 15 ans sur le marché français. « 2025 a été une très grande année », souligne Eve Messulam, directrice du compte Expedia France au sein de Discover the World.
Avec un inventaire riche de plus de 3 millions d’hébergements, 110 agences de location de voitures, 500 compagnies aériennes et 17 000 excursions, l’outil s’impose comme un véritable one stop shop pour les agences.
Plus de 2 500 agences sont aujourd’hui inscrites sur la plateforme, allant des grands réseaux (Selectour, Manor) aux agences indépendantes, en métropole comme en outre-mer.
Avec un inventaire riche de plus de 3 millions d’hébergements, 110 agences de location de voitures, 500 compagnies aériennes et 17 000 excursions, l’outil s’impose comme un véritable one stop shop pour les agences.
Plus de 2 500 agences sont aujourd’hui inscrites sur la plateforme, allant des grands réseaux (Selectour, Manor) aux agences indépendantes, en métropole comme en outre-mer.
Expedia Taap : nouveaux partenariats et innovations
Parmi les actualités marquantes de 2025, la directrice met en avant la signature d’un accord exclusif avec Accor, qui fait d’Expedia TAAP l’une des deux seules plateformes au monde à proposer les tarifs B2B du groupe hôtelier.
Côté innovation, le lancement du paiement par transfert bancaire constitue une avancée majeure pour le marché français, historiquement peu habitué aux paiements par carte logée.
Expedia TAAP enrichit aussi ses offres grâce à des partenariats avec des offices de tourisme, comme Travel Alberta et Meet Boston, permettant aux agents d’avoir accès à des contenus inspirants et à des challenges motivants (voyages à gagner, soirées thématiques, etc.).
Côté innovation, le lancement du paiement par transfert bancaire constitue une avancée majeure pour le marché français, historiquement peu habitué aux paiements par carte logée.
Expedia TAAP enrichit aussi ses offres grâce à des partenariats avec des offices de tourisme, comme Travel Alberta et Meet Boston, permettant aux agents d’avoir accès à des contenus inspirants et à des challenges motivants (voyages à gagner, soirées thématiques, etc.).
Une offre adaptée à tous les profils
Expedia TAAP se positionne à la fois sur le business travel (50 %) et le loisir (50 %). « Que l’on soit un grand tour-opérateur ou un agent indépendant en home office, la plateforme s’adresse à tous », précise Eve Messulam.
Les exclusivités tarifaires avec de grandes chaînes hôtelières (Marriott, Best Western, Intercontinental, IHG, et désormais Accor) renforcent encore cet attrait.
Les exclusivités tarifaires avec de grandes chaînes hôtelières (Marriott, Best Western, Intercontinental, IHG, et désormais Accor) renforcent encore cet attrait.
Et demain ?
Pour 2026, Expedia TAAP entend consolider sa présence en France. « Nous allons poursuivre notre adaptation aux besoins des agents et renforcer notre proximité grâce à une équipe commerciale élargie à neuf personnes sur le territoire », annonce Eve Messulam.
L’accent sera mis sur de nouvelles destinations, au-delà de l’ Amérique du Nord, afin de démontrer la puissance et la diversité de la plateforme.
L’accent sera mis sur de nouvelles destinations, au-delà de l’ Amérique du Nord, afin de démontrer la puissance et la diversité de la plateforme.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Caroline Lelievre
Voir tous les articles de Caroline Lelievre