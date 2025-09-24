Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026

Expedia TAAP se positionne à la fois sur le business travel (50 %) et le loisir (50 %). « Que l’on soit un grand tour-opérateur ou un agent indépendant en home office, la plateforme s’adresse à tous » , précise Eve Messulam.



Les exclusivités tarifaires avec de grandes chaînes hôtelières (Marriott, Best Western, Intercontinental, IHG, et désormais Accor) renforcent encore cet attrait.

