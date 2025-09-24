TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026

quinzième anniversaire de la plateforme


À l’occasion de l’IFTM Top Resa, Eve Messulam, directrice du compte Expedia France au sein de Discover the World, dresse le bilan d’une année 2025 marquée par un anniversaire symbolique et de nouveaux partenariats stratégiques.


Rédigé par le Jeudi 25 Septembre 2025

Les équipes d'Expedia sur le stand de l'IFTM - Photo CL
Les équipes d'Expedia sur le stand de l'IFTM - Photo CL
DITEX
Expedia TAAP (Travel Agent Affiliate Program), la plateforme B2B du groupe américain Expedia, a célébré ses 15 ans sur le marché français. « 2025 a été une très grande année », souligne Eve Messulam, directrice du compte Expedia France au sein de Discover the World.

Avec un inventaire riche de plus de 3 millions d’hébergements, 110 agences de location de voitures, 500 compagnies aériennes et 17 000 excursions, l’outil s’impose comme un véritable one stop shop pour les agences.

Plus de 2 500 agences sont aujourd’hui inscrites sur la plateforme, allant des grands réseaux (Selectour, Manor) aux agences indépendantes, en métropole comme en outre-mer.

Expedia Taap : nouveaux partenariats et innovations

Parmi les actualités marquantes de 2025, la directrice met en avant la signature d’un accord exclusif avec Accor, qui fait d’Expedia TAAP l’une des deux seules plateformes au monde à proposer les tarifs B2B du groupe hôtelier.

Côté innovation, le lancement du paiement par transfert bancaire constitue une avancée majeure pour le marché français, historiquement peu habitué aux paiements par carte logée.

Expedia TAAP enrichit aussi ses offres grâce à des partenariats avec des offices de tourisme, comme Travel Alberta et Meet Boston, permettant aux agents d’avoir accès à des contenus inspirants et à des challenges motivants (voyages à gagner, soirées thématiques, etc.).

Une offre adaptée à tous les profils

Expedia TAAP se positionne à la fois sur le business travel (50 %) et le loisir (50 %). « Que l’on soit un grand tour-opérateur ou un agent indépendant en home office, la plateforme s’adresse à tous », précise Eve Messulam.

Les exclusivités tarifaires avec de grandes chaînes hôtelières (Marriott, Best Western, Intercontinental, IHG, et désormais Accor) renforcent encore cet attrait.

Et demain ?

Pour 2026, Expedia TAAP entend consolider sa présence en France. « Nous allons poursuivre notre adaptation aux besoins des agents et renforcer notre proximité grâce à une équipe commerciale élargie à neuf personnes sur le territoire », annonce Eve Messulam.

L’accent sera mis sur de nouvelles destinations, au-delà de l’ Amérique du Nord, afin de démontrer la puissance et la diversité de la plateforme.


Tags : expedia taap, iftm2025
DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire
Dix ans après sa création, DIGITRIPS s’est imposé comme un acteur incontournable de la travel tech....
Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026

Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie

Adhésion APST : "Nous étudions entre 50 et 80 dossiers tous les mois" [ABO]

République dominicaine : "avec Arajet, nous allons voler en Europe" [ABO]

« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : TourMaG lance sa série vidéo au cœur du plus grand salon touristique B2B

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l'hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
CEDIV : Adriana Minchella prépare sa succession avec l'arrivée de Stéphane Roussel

CEDIV : Adriana Minchella prépare sa succession avec l'arrivée de Stéphane Roussel
Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d'expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Nouvelle liaison aérienne : La Réunion s'ouvre à l'Allemagne !

Nouvelle liaison aérienne : La Réunion s’ouvre à l’Allemagne !
TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir

TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir
Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie

Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie
TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026

Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026
Explora Journeys : Justin Poulsen nommé directeur des itinéraires

Explora Journeys : Justin Poulsen nommé directeur des itinéraires
Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
Près d'un tiers des non-croisiéristes en France prêts à franchir le pas !

Près d’un tiers des non-croisiéristes en France prêts à franchir le pas !
Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum
