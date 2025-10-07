TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Expedia TAAP offre au moins 25% de remise aux agents partenaires

Jusqu’au 20 octobre 2025


La promotion de septembre d'Expedia TAAP continue jusqu'au 20 octobre 2025 pour les agents de voyages partenaires, qui peuvent profiter de réductions d’au moins 25% sur des milliers d’hôtels à travers le monde, pour des séjours à effectuer d’ici fin mars 2026.


Rédigé par le Mardi 7 Octobre 2025

Expedia TAAP mise sur les réservations d’automne et d’hiver - Depositphotos @dream4fx.gmail.com
Expedia TAAP mise sur les réservations d’automne et d’hiver - Depositphotos @dream4fx.gmail.com
CroisiEurope
Expedia TAAP, le Programme Agences de Voyages Affiliées d’Expedia, poursuit sa promotion de septembre 2025, destinée à ses agents de voyages partenaires.

Jusqu’au 20 octobre, ces derniers peuvent réserver des séjours à effectuer jusqu’au 31 mars 2026 avec des réductions d’au moins 25% sur un large éventail d’hébergements dans les principales destinations mondiales.

Parmi les hôtels participants figurent des établissements haut de gamme VIP Access tels que le Park Lane à New York, l’Hotel Zena à Washington DC ou encore le Viceroy à Washington DC.

Cette initiative permet aux agents de proposer des offres attractives pour les vacances d’automne, la période de Noël et les escapades de janvier à mars. Selon les données d’Expedia TAAP, le mois de septembre est traditionnellement un mois de forte demande en termes de réservations.

Cette promotion arrive donc à un moment stratégique pour aider les agents à augmenter leurs revenus et à répondre à l’intérêt croissant des voyageurs pour cette période.

Expedia TAAP booste les revenus des agents de voyages

Autres articles
Expedia TAAP collabore aujourd’hui avec plus de 160 000 agents de voyages à travers le monde et propose un inventaire comprenant plus de trois millions d’hébergements, 170 000 excursions et activités, 110 enseignes de location de voitures et 500 compagnies aériennes.

Les agents bénéficient également d’outils technologiques avancés, tels qu’un agent virtuel pour le libre-service, une recherche rapide d’informations, des modifications de réservations et un chat direct avec des agents expérimentés pour un accompagnement personnalisé.

Cette promotion s’inscrit dans la volonté d’Expedia TAAP de renforcer son soutien aux professionnels du tourisme et d’offrir aux voyageurs un choix toujours plus vaste et attractif.

A lire aussi : Expedia TAAP dévoile ses nouvelles fonctionnalités phares


Lu 177 fois

Tags : expedia taap
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 7 Octobre 2025 - 12:35 Amplitudes développe ses services sur eYoma

Lundi 6 Octobre 2025 - 13:07 Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z

Civitatis

Brand News La Travel Tech

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire
Dix ans après sa création, DIGITRIPS s’est imposé comme un acteur incontournable de la travel tech....
Dernière heure

Le projet "Cap Solidarité" veut faire partir en vacances 10 000 familles

B&B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport

Expedia TAAP offre au moins 25% de remise aux agents partenaires

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne

Seychelles : léger recul du marché français

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Acheteur/Négociateur expérimenté H/F - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Le projet "Cap Solidarité" veut faire partir en vacances 10 000 familles

Le projet "Cap Solidarité" veut faire partir en vacances 10 000 familles
Partez en France

Partez en France

Côte d’Azur France Tourisme dévoile son plan d'action 2026

Côte d’Azur France Tourisme dévoile son plan d'action 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Seychelles : léger recul du marché français

Seychelles : léger recul du marché français
Production

Production

Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !

Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !
AirMaG

AirMaG

Aéroport de Bordeaux : le terminal Billi dévoile son nouveau visage

Aéroport de Bordeaux : le terminal Billi dévoile son nouveau visage
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP offre au moins 25% de remise aux agents partenaires

Expedia TAAP offre au moins 25% de remise aux agents partenaires
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport

B&amp;B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

"Les Escales Gagnantes" : CroisiEurope lance son challenge pour les agences

"Les Escales Gagnantes" : CroisiEurope lance son challenge pour les agences
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias