Expedia TAAP offre au moins 25% de remise aux agents partenaires

Jusqu’au 20 octobre 2025

La promotion de septembre d'Expedia TAAP continue jusqu'au 20 octobre 2025 pour les agents de voyages partenaires, qui peuvent profiter de réductions d’au moins 25% sur des milliers d’hôtels à travers le monde, pour des séjours à effectuer d’ici fin mars 2026.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 7 Octobre 2025

