Expedia TAAP offre au moins 25% de remise aux agents partenaires

Expedia TAAP, le Programme Agences de Voyages Affiliées d’Expedia, poursuit sa promotion de septembre 2025, destinée à ses agents de voyages partenaires.
Jusqu’au 20 octobre, ces derniers peuvent réserver des séjours à effectuer jusqu’au 31 mars 2026 avec des réductions d’au moins 25% sur un large éventail d’hébergements dans les principales destinations mondiales.
Parmi les hôtels participants figurent des établissements haut de gamme VIP Access tels que le Park Lane à New York, l’Hotel Zena à Washington DC ou encore le Viceroy à Washington DC.
Cette initiative permet aux agents de proposer des offres attractives pour les vacances d’automne, la période de Noël et les escapades de janvier à mars. Selon les données d’Expedia TAAP, le mois de septembre est traditionnellement un mois de forte demande en termes de réservations.
Cette promotion arrive donc à un moment stratégique pour aider les agents à augmenter leurs revenus et à répondre à l’intérêt croissant des voyageurs pour cette période.
Expedia TAAP booste les revenus des agents de voyages
Expedia TAAP collabore aujourd’hui avec plus de 160 000 agents de voyages à travers le monde et propose un inventaire comprenant plus de trois millions d’hébergements, 170 000 excursions et activités, 110 enseignes de location de voitures et 500 compagnies aériennes.
Les agents bénéficient également d’outils technologiques avancés, tels qu’un agent virtuel pour le libre-service, une recherche rapide d’informations, des modifications de réservations et un chat direct avec des agents expérimentés pour un accompagnement personnalisé.
Cette promotion s’inscrit dans la volonté d’Expedia TAAP de renforcer son soutien aux professionnels du tourisme et d’offrir aux voyageurs un choix toujours plus vaste et attractif.
