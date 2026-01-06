Neige et verglas : trafic rails et routes maîtrisé, l’Ouest et le trafic aérien sous tension

La situation ce matin sur les routes est globalement maîtrisée sur le réseau structurant, indique le Ministère des Transports.



A 10 heures ce matin, 309 km du réseau routier national présentaient des conditions de conduite difficiles, ce qui représente 1,5% des 20 000 kms de réseau routier structurant.



En Ile-de-France, l'ensemble du réseau routier national est en condition de circulation normale en ce début de matinée, à l'exception de plusieurs axes en Seine-et-Marne où la circulation est localement délicate. Le transport scolaire est interdit dans plusieurs départements. Comme annoncé par la préfecture de police, la circulation des poids lourds est à nouveau autorisée depuis 10h ce matin.



Sur le réseau de bus RATP, environ 35 % des lignes circulent avec 90 lignes sur 234 à 10 heures (contre 28 ce matin).



La zone la plus impactée ce matin est l’Ouest, avec plusieurs axes à circulation difficile (notamment autour de Nantes et dans les Charentes maritimes). A 10h, la situation s’améliore sur l’axe Rennes-Nantes qui était en condition difficile en début de matinée.



A noter qu’en Normandie, l’ensemble du réseau a été traité cette nuit pour faire face au risque de verglas. Pas de problème de circulation à cette heure.