Neige et verglas : trafic rails et routes maîtrisé, l’Ouest et le trafic aérien sous tension


Après une journée marquée par quelques ralentissements sur les routes, la situation est globalement maîtrisée ce mardi matin sur le réseau routier national, malgré des difficultés locales dans l’Ouest et en Seine-et-Marne. En revanche, plusieurs aéroports, dont Nantes restent fermés en raison des conditions hivernales, tandis que la SNCF enregistre encore quelques perturbations entre La Rochelle, Poitiers et Bordeaux. Un nouvel épisode de dégradation est attendu demain matin.


Rédigé par le Mardi 6 Janvier 2026

Neige et verglas : trafic rails et routes maîtrisé, l’Ouest et le trafic aérien sous tension - Depositphotos.com Auteur Kris.Rad
La situation ce matin sur les routes est globalement maîtrisée sur le réseau structurant, indique le Ministère des Transports.

A 10 heures ce matin, 309 km du réseau routier national présentaient des conditions de conduite difficiles, ce qui représente 1,5% des 20 000 kms de réseau routier structurant.

En Ile-de-France, l'ensemble du réseau routier national est en condition de circulation normale en ce début de matinée, à l'exception de plusieurs axes en Seine-et-Marne où la circulation est localement délicate. Le transport scolaire est interdit dans plusieurs départements. Comme annoncé par la préfecture de police, la circulation des poids lourds est à nouveau autorisée depuis 10h ce matin.

Sur le réseau de bus RATP, environ 35 % des lignes circulent avec 90 lignes sur 234 à 10 heures (contre 28 ce matin).

La zone la plus impactée ce matin est l’Ouest, avec plusieurs axes à circulation difficile (notamment autour de Nantes et dans les Charentes maritimes). A 10h, la situation s’améliore sur l’axe Rennes-Nantes qui était en condition difficile en début de matinée.

A noter qu’en Normandie, l’ensemble du réseau a été traité cette nuit pour faire face au risque de verglas. Pas de problème de circulation à cette heure.

Neige et verglas : quel trafic sur les rails ?

Sur les rails, la situation est "maîtrisée".

Les principales difficultés concernent la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire où beaucoup de neige est tombée, avec "notamment des interruptions de circulation entre La Rochelle et Poitiers, et entre La Rochelle et Bordeaux". Sur les points difficiles, des améliorations progressives sont attendues dans les prochaines heures, indique le ministère des Transports en lien avec la SNCF.

La vitesse est limitée sur certaines lignes à grande vitesse provoquant des retards de 5 à 20 minutes.

Dans les aéroports, quelle situation avec la neige et le verglas ?

Les perturbations liées à la neige et au verglas entraînent les fermetures suivantes d’aéroports ce matin : Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert Bray, et Saint Nazaire. Quelques perturbations sont à prévoir, un peu plus importantes pour Nantes.

Il n’y a pas de réductions de programmes de vols prévues pour les aéroports parisiens précise le Ministère des Transport.

Hier en raison des chutes de neige en Ile de France, le trafic aérien était perturbé au départ des aéroports de Paris Orly et Roissy Charles-de-Gaulle.

