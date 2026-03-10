TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Les séjours à l’étranger en 2025 encore en retrait par rapport à 2019

Baromètre Raffour Interactif - Opodo


Comme chaque année depuis 24 ans, Guy Raffour, fondateur du Cabinet Raffour Interactif dévoile son baromètre associé à Opodo. En 2025, plus de six Français sur dix sont partis en vacances, tandis que les courts séjours poursuivent leur progression et que la réservation en ligne atteint un nouveau record.


Rédigé par le Mardi 10 Mars 2026

Les séjours à l’étranger en 2025 encore en retrait par rapport à 2019 - Depositphotos.com Auteur iakovenko123
En 2025, 61,4 % des Français de 15 ans et plus sont partis en vacances, c’est-à-dire en effectuant au moins un long séjour de loisir (4 jours et + marchand ou non). Ce taux reste légèrement inférieur au record de 62,1 % enregistré en 2024, mais il demeure supérieur au niveau observé avant la crise sanitaire, notamment celui de 2019.

Plusieurs facteurs ont contribué à soutenir les départs : une inflation limitée à 0,9 % en 2025, des conditions météorologiques favorables et un contexte général incitant les Français à privilégier des moments de détente et de partage avec leurs proches, explique Guy Raffour, fondateur du cabinet Raffour Interactif.

Les courts séjours marchands, d’une à trois nuits, continuent de gagner du terrain. En 2025, 46 % des Français en ont effectué au moins un, soit 3 points de plus qu’en 2024.

"Ce type d’escapade séduit par sa flexibilité et son coût généralement plus accessible. Organisés parfois à la dernière minute, ces séjours permettent de s’offrir des pauses régulières au cours de l’année, souvent autour d’expériences ou d’événements spécifiques. "

Les longs séjours marchands concernent 41,5 % des Français en 2025

A noter dans le détail que les longs séjours marchands (4 nuits et plus) concernent 41,5 % des Français en 2025 (soit 23,6 millions de personnes en données extrapolées), contre 42,6 % en 2024.

À l’inverse, les longs séjours non marchands, principalement chez la famille ou des amis, reculent à 37,1 % (21,1 millions) contre 40,8 % (23 millions) l’an dernier, une baisse observée depuis trois ans, notamment liée au recul des séjours en résidences secondaires, en diminution de 3 points entre 2024 et 2025.

47,4 % des vacanciers ont effectué un séjour à l’étranger, un niveau inférieur à 2019

La France métropolitaine demeure largement en tête des destinations choisies par les vacanciers. En 2025, 76 % des Français partis ont séjourné dans l’Hexagone, un niveau stable par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, 47,4 % des vacanciers ont effectué un séjour à l’étranger ou dans les Drom-Com, une part stable par rapport à 2024 mais encore inférieure au niveau de 2019 (52%).

Autre tendance marquante : la progression continue du digital dans la préparation des voyages. 66 % des Français partis en 2025 ont réservé tout ou partie de leurs prestations de séjour en ligne, que ce soit avant ou pendant leur voyage.

Données spécifiques à Opodo

- En 2025, les clients français d’Opodo ont privilégié les séjours ensoleillés et dépaysants, avec un top 3 dominé par Barcelone, Marrakech et Lisbonne, illustrant une forte envie de chaleur, de lumière et de proximité.

- Les séjours de courte et moyenne durée restent plébiscités : 27% des clients ont privilégié des escapades de 3 à 4 jours, tandis que 29% ont opté pour des séjours de 7 à 13 jours. À l’inverse, seuls 9% sont partis 21 jours ou plus.

- En long-courrier, les clients français d’Opodo ont notamment privilégié en 2025 Bangkok, Montréal, Pointe-à-Pitre et Saint-Denis.

- Réservations de dernière minute : En 2025 plus d’un client français sur deux (52%) a réservé son séjour dans les 30 jours précédant son départ, tandis que 20% ont planifié leur voyage un à deux mois à l’avance.

Opodo × Cabinet Raffour-Interactif

Baromètre
Tourisme
des Français

Bilan 2025

24ᵉ édition du Baromètre Opodo, référence nationale du tourisme de loisir. Mesure annuelle des comportements de départ et de réservation des Français de 15 ans et plus.

Terrain : 12 jan. – 6 fév. 2026
Échantillon : 1 000 Français ≥ 15 ans
Méthode : Quotas, interviews téléphoniques
1 — Bilan 2025Départs en vacances
Record
46%
Courts séjours marchands
de loisir (1–3 nuits)
+3 points vs 2024. Succède aux records de 2024 (43%) et 2023 (42%). Plébiscités pour leur flexibilité et budget maîtrisé.
Stable
61,4%
Longs séjours vacances
(4 nuits et +, marchand ou non)
vs 62,1% en 2024 (année record). Dépasse les 60% de l'année référence 2019. Niveau remarquablement élevé.
Record
66%
Réservations tout ou
partie en ligne
Nouveau record de la réservation en ligne, avant ou pendant le déroulement des séjours. Smartphone en premier vecteur.
"Partir en vacances demeure un objectif à atteindre par les Français tant ils en jugent les bienfaits tangibles. Les vacances leur procurent du bien-être durable grâce aux souvenirs, échanges et découvertes."
Guy Raffour — Fondateur du Cabinet Raffour-Interactif
2 — TendanceÉvolution des courts séjours
Taux de départ en courts séjours marchands de loisir — Français 15 ans et +
2019
40%
Référence
2023
42%
1ᵉʳ Record
2024
43%
2ᵉ Record
2025
46%
🏆 Record
Taux de départ en vacances (longs séjours, 4 nuits+) — Français 15 ans et +
2019
60%
Référence
2024
62,1%
Record
2025
61,4%
vs 62,1% en 2024
3 — Choix 2025Destinations
France métropolitaine
76%
Maintenu à un niveau très élevé, identique à 2024. Les Français et les touristes étrangers plébiscitent la diversité des paysages, du patrimoine et de la gastronomie.
= 76% en 2024 · Référence 2019 : 76%
Étranger ou Drom-Com
47,4%
Part de marché maintenue vs 2024 (47,6%). Appréciés pour leur intensité en termes de découverte et dépaysement — géographique, culturel, gastronomique.
vs 47,6% en 2024 · 52% en 2019
Envie d'ailleurs portée par
🌍 Découverte géographique
☀️ Météo & ensoleillement
🏛️ Patrimoine & culture
🍽️ Gastronomie locale
↔️
23,4% des Français partis en 2025 ont voyagé dans les deux zones (France métropolitaine ET étranger/Drom-Com), expliquant que 76% + 47,4% = 123,4%.
66%
🏆 Nouveau record
Réservation
en ligne
Des Français partis en 2025 ont réservé tout ou partie de leurs séjours en ligne, avant ou pendant le déroulement de leurs vacances. Une progression continue portée par le smartphone et la personnalisation des offres.
4 — DigitalComportements de réservation en ligne
📱
Smartphone en tête
Le smartphone amplifie la réservation en ligne, notamment pendant les séjours, grâce aux offres géolocalisées et à l'accès en temps réel à toutes les prestations.
🤖
IA & agents conversationnels
Les Français utilisent désormais des agents conversationnels d'IA pour optimiser leurs dates, horaires et rapport qualité/prix avant de réserver.
🔍
Comparaison & flexibilité
Ils paramètrent les dates et testent les différences de prix entre périodes. La flexibilité et l'autonomie organisationnelle sont au cœur des attentes.
🏨
Hébergements diversifiés
Locations saisonnières, logements insolites, hôtels, campings, camping-car, croisières… La diversité de l'offre stimule la réservation en ligne.
✈️
Transports alternatifs
Train, avion à prix serrés, bus, covoiturage : la multiplication des offres de mobilité douce et économique favorise la réservation digitale.
🛡️
Sécurité & SAV
Dans un contexte géopolitique incertain, le smartphone devient un auxiliaire indispensable pour la sécurité des séjours, les alertes et le service après-vente.
"Alors que l'on célèbre cette année les 90 ans des congés payés, les efforts collectifs pour permettre à davantage de nos concitoyens de partir en vacances sont essentiels. La diversification des offres peut concourir au départ en proposant toutes les gammes de prix ainsi que la promotion de destinations moins réputées et de séjours en ailes de saison."
Guy Raffour — Cabinet Raffour-Interactif
Source : Baromètre Opodo 2026 réalisé par le Cabinet Raffour-Interactif. Terrain réalisé du 12 janvier au 6 février 2026 auprès de 1 000 Français représentatifs de la population de 15 ans et + de métropole. Méthode des quotas par âge, région, taille de commune, sexe, CSP.
Périmètre : Séjours de loisir/détente/vacances. Ne comprend pas les séjours de santé, voyages scolaires, visites simples à des proches ni les déplacements professionnels.
Droits : Données soumises aux droits d'auteur. Toute citation doit impérativement mentionner la source — Baromètre Opodo 2026 réalisé par le Cabinet Raffour Interactif.

