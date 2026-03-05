TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection

Deux nouveaux établissements en Tanzanie et au Ghana


Minor Hotels accélère son développement sur le continent africain. Le groupe hôtelier annonce la signature de deux nouveaux établissements sous enseigne NH Collection au Ghana et en Tanzanie, avec des ouvertures prévues en 2030.


Rédigé par le Jeudi 5 Mars 2026 à 13:00

Minor Hotels poursuit son expansion en Afrique avec deux nouveaux hôtels NH Collection Hotels & Resorts en Tanzanie et au Ghana - Photo : MinorHotels
Minor Hotels poursuit son offensive africaine.

Déjà présent avec le NH Johannesburg Sandton, l’opérateur annonce la signature de deux nouveaux établissements sous sa marque haut de gamme NH Collection Hotels & Resorts : l’un à Pemba Island, en Tanzanie, l’autre à Accra, au Ghana.

Les deux ouvertures sont prévues à l’horizon 2030.

Avec plus de 640 établissements dans 59 pays, le groupe basé à Madrid entend consolider son positionnement sur les marchés africains, en s’appuyant sur des destinations stratégiques d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique de l’Est.

Accra : première implantation en Afrique de l’Ouest

Le futur NH Collection Accra comptera 200 clés et s’inscrira dans un projet moderne à usage mixte au cœur de la capitale ghanéenne, Accra.

L’établissement bénéficiera d’un emplacement stratégique, à proximité des quartiers gouvernementaux, corporatifs et diplomatiques, notamment de Jubilee House, et à quelques minutes de Kotoka International Airport.

Le projet est développé par Swami India Ghana Limited, groupe immobilier actif en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient. Il intégrera des espaces hôteliers, commerciaux et de bureaux.

L’accord a été signé lors du forum THINC Middle East 2026, confirmant l’intérêt du groupe pour les grandes métropoles africaines.

"Nous sommes ravis d’introduire la marque NH Collection Hotels & Resorts au Ghana, l’un des marchés les plus dynamiques et prometteurs d’Afrique de l’Ouest", souligne Amir Golbarg, Chief Operations Officer Moyen-Orient & Afrique chez Minor Hotels, dans un communiqué.

Pemba Island : cap sur l’océan Indien

Deuxième projet annoncé, le NH Collection Pemba Island Resort, développé en partenariat avec Infinity Developments.

L’établissement comptera 145 chambres, suites et villas.

Situé à proximité de Pemba Airport, le resort offrira un accès facilité depuis Dar es Salaam, tout en conservant le caractère exclusif et peu densifié de Pemba Island, au sein de l’archipel de Zanzibar.

Le complexe proposera plusieurs restaurants ainsi que des installations MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre Minor Hotels et Infinity Developments autour du Anantara Zanzibar Resort & Residences, projet ultra-luxueux actuellement en construction.

"L’introduction de la marque NH Collection Hotels & Resorts en Tanzanie marque une avancée majeure de notre expansion dans l’océan Indien", commente Amir Golbarg, mettant en avant l’attrait croissant de l’île auprès des voyageurs internationaux.


Tags : minor hotels, nh collection
