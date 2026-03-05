Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection

Nous sommes ravis d’introduire la marque NH Collection Hotels & Resorts au Ghana, l’un des marchés les plus dynamiques et prometteurs d’Afrique de l’Ouest

Le futurcomptera 200 clés et s’inscrira dans un projet moderne à usage mixte au cœur de la capitale ghanéenne, Accra.L’établissement bénéficiera d’un emplacement stratégique, à proximité des quartiers gouvernementaux, corporatifs et diplomatiques, notamment de Jubilee House, et à quelques minutes deLe projet est développé par Swami India Ghana Limited, groupe immobilier actif en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient. Il intégreraL’accord a été signé lors du forum, confirmant l’intérêt du groupe pour les grandes métropoles africaines.", souligne Amir Golbarg , Chief Operations Officer Moyen-Orient & Afrique chez Minor Hotels, dans un communiqué.