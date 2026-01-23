Le NH Collection Maldives Reethi renaît avec élégance

Le NH Collection Maldives Reethi Resort renaît après une rénovation complète - Depositphotos.com, @jag_cz
Situé au cœur de l’atoll de Baa, le NH Collection Maldives Reethi Resort, refuge prisé des voyageurs depuis des générations, s’accorde un nouveau souffle à l’issue d’une rénovation complète et d’un repositionnement de marque.
Il est accessible en 35 minutes d’hydravion depuis Malé ou via un vol domestique jusqu’à Dharavandhoo suivi d’un transfert en bateau rapide de 15 minutes.
Le resort propose désormais 105 villas entièrement repensées, dont 30 sur pilotis et plusieurs villas plage, certaines adaptées aux familles.
Orientées pour maximiser la vue sur l’océan, elles allient design contemporain raffiné et matériaux naturels comme le bois et le bambou.
La Reethi Suite s’étend sur 150 m² dans un jardin privé, avec piscine et vue panoramique sur l’océan.
Expériences : sensations et bien-être
Le NH Collection Maldives Reethi veille au respect de la réserve de biosphère classée UNESCO qui l’entoure.
Il mise sur la réduction des déchets, l’usage de matériaux durables et un jardin potager pour fournir herbes aromatiques et fleurs fraîches aux villas et restaurants, promouvant ainsi autosuffisance et lien avec la nature locale.
Le resort se distingue aussi par la diversité de ses activités. Les amateurs de sports nautiques pourront profiter de plongée, freediving, kayak, jet-ski ou voile en catamaran, tandis que le récif maison et la baie de Hanifaru, à proximité, permettent des rencontres exceptionnelles avec raies manta, requins-baleines et tortues marines.
Les familles et les couples trouveront leur bonheur avec des espaces dédiés aux enfants, une piscine familiale ombragée et des activités sportives variées.
Les hôtes en quête de détente pourront s’offrir un moment de bien-être au REVIVE Spa & Wellness, avec des soins signature mêlant traditions locales et techniques thérapeutiques avancées, du gommage à la noix de coco aux rituels ayurvédiques.
Un voyage culinaire
Le resort propose huit restaurants et bars aux ambiances variées, allant de la cuisine internationale créative au grill signature en bord de plage, en passant par des tables perchées sur pilotis.
Pour des expériences exclusives, Caravela propose un service gastronomique haut de gamme avec accords mets-vins rares, tandis que le concept Adrift permet des dîners privés romantiques sur des bancs de sable isolés ou dans l’intimité des villas, faisant du lieu une destination idéale pour les mariages et les renouvellements de vœux.
