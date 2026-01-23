TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Le NH Collection Maldives Reethi renaît avec élégance

Luxe et nature au rendez-vous


Le NH Collection Maldives Reethi Resort renaît après une rénovation complète, alliant luxe contemporain, immersion dans la nature et engagement écoresponsable. Sur l’atoll de Baa, ce resort emblématique des Maldives propose désormais des villas repensées, des expériences variées pour familles et couples, ainsi qu’une offre gastronomique et un spa.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Le NH Collection Maldives Reethi Resort renaît après une rénovation complète - Depositphotos.com, @jag_cz
Le NH Collection Maldives Reethi Resort renaît après une rénovation complète - Depositphotos.com, @jag_cz
Aer Lingus
Situé au cœur de l’atoll de Baa, le NH Collection Maldives Reethi Resort, refuge prisé des voyageurs depuis des générations, s’accorde un nouveau souffle à l’issue d’une rénovation complète et d’un repositionnement de marque.

Il est accessible en 35 minutes d’hydravion depuis Malé ou via un vol domestique jusqu’à Dharavandhoo suivi d’un transfert en bateau rapide de 15 minutes.

Le resort propose désormais 105 villas entièrement repensées, dont 30 sur pilotis et plusieurs villas plage, certaines adaptées aux familles.

Orientées pour maximiser la vue sur l’océan, elles allient design contemporain raffiné et matériaux naturels comme le bois et le bambou.

La Reethi Suite s’étend sur 150 m² dans un jardin privé, avec piscine et vue panoramique sur l’océan.

Expériences : sensations et bien-être

Autres articles
Le NH Collection Maldives Reethi veille au respect de la réserve de biosphère classée UNESCO qui l’entoure.

Il mise sur la réduction des déchets, l’usage de matériaux durables et un jardin potager pour fournir herbes aromatiques et fleurs fraîches aux villas et restaurants, promouvant ainsi autosuffisance et lien avec la nature locale.

Le resort se distingue aussi par la diversité de ses activités. Les amateurs de sports nautiques pourront profiter de plongée, freediving, kayak, jet-ski ou voile en catamaran, tandis que le récif maison et la baie de Hanifaru, à proximité, permettent des rencontres exceptionnelles avec raies manta, requins-baleines et tortues marines.

Les familles et les couples trouveront leur bonheur avec des espaces dédiés aux enfants, une piscine familiale ombragée et des activités sportives variées.

Les hôtes en quête de détente pourront s’offrir un moment de bien-être au REVIVE Spa & Wellness, avec des soins signature mêlant traditions locales et techniques thérapeutiques avancées, du gommage à la noix de coco aux rituels ayurvédiques.

Un voyage culinaire

Le resort propose huit restaurants et bars aux ambiances variées, allant de la cuisine internationale créative au grill signature en bord de plage, en passant par des tables perchées sur pilotis.

Pour des expériences exclusives, Caravela propose un service gastronomique haut de gamme avec accords mets-vins rares, tandis que le concept Adrift permet des dîners privés romantiques sur des bancs de sable isolés ou dans l’intimité des villas, faisant du lieu une destination idéale pour les mariages et les renouvellements de vœux.


Lu 172 fois

Tags : maldives, nh collection
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 23 Janvier 2026 - 11:44 TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde

Jeudi 22 Janvier 2026 - 11:59 Aman at Sea dévoile les itinéraires inauguraux de son yacht Amangati

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et événements

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et événements
L'année 2026 marque une accélération du développement d’Explora Journeys. En plus d'étendre sa...
Dernière heure

Discover the World, pilote de la stratégie commerciale d'Azerbaijan Airlines en Europe

Normandie Tourisme modernise son site professionnel

Le NH Collection Maldives Reethi renaît avec élégance

Le Mondial du Rhum 2026 change de date

Carrefour Voyages lance sa marque propre de séjours, "Les Créations"

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD - (Epagny (74))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Assistant Administratif de Production Touristique (F/H) - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TANGANYIKA EXPEDITIONS - Technico-commercial groupes H/F - CDD - (Antony (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Carrefour Voyages lance sa marque propre de séjours, "Les Créations"

Carrefour Voyages lance sa marque propre de séjours, "Les Créations"
Partez en France

Partez en France

Le Mondial du Rhum 2026 change de date

Le Mondial du Rhum 2026 change de date
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025
Production

Production

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français
AirMaG

AirMaG

Discover the World, pilote de la stratégie commerciale d'Azerbaijan Airlines en Europe

Discover the World, pilote de la stratégie commerciale d'Azerbaijan Airlines en Europe
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Normandie Tourisme modernise son site professionnel

Normandie Tourisme modernise son site professionnel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le NH Collection Maldives Reethi renaît avec élégance

Le NH Collection Maldives Reethi renaît avec élégance
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels : quels seront ses marchés prioritaires en 2026 ?

Minor Hotels : quels seront ses marchés prioritaires en 2026 ?
Futuroscopie

Futuroscopie

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa
TravelJobs

Emploi & Formation

Le groupe Barrière recrute 1 200 saisonniers pour l’été 2026 !

Le groupe Barrière recrute 1 200 saisonniers pour l’été 2026 !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France &amp; Benelux
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias