Tourisme bien-être : une tendance clé du marché en 2025

Des séjours qui vont au-delà de l’hébergement
Ce que les voyageurs attendent désormais, ce n’est pas un simple appartement avec wifi. Ils cherchent une expérience. Et ce virage vers le bien-être prend des formes multiples. Retraites silencieuses, escapades rurales sans écran, ateliers nutrition ou yoga, séjours famille en pleine nature… Chaque type de logement peut s’y prêter, à condition d’avoir une vision claire de ce qu'attendent les visiteurs.
Ce mouvement transforme la manière de gérer son bien. Le taux d’occupation grimpe hors saison, le panier moyen augmente et la saisonnalité pèse moins. La clé, c’est de comprendre les usages, et de s’adapter sans tomber dans le superflu. Un point que Welkomz, média expert du marché des locations courte durée, met en avant à plusieurs reprises.
Des opportunités à saisir pour les propriétaires
Du côté des propriétaires et des hôtes, cette tendance ouvre des pistes très concrètes. Pas besoin d’investir dans une piscine à débordement pour avoir des réservations. Il suffit parfois d’un espace calme, d’un coin lecture, d’un partenariat avec un praticien local ou d’un repas sain pour transformer un séjour classique en moment marquant.
Le choix du linge, l’agencement de l’espace, la mise en avant des activités locales… tout cela participe à créer un cadre accueillant, cohérent avec les attentes d’un voyageur en quête de bien-être. Et ça se voit dans les chiffres ! Meilleure visibilité sur les plateformes, augmentation du taux de réservation et meilleure rentabilité à l’année.
Des conciergeries qui changent de rôle
Longtemps concentrées sur la logistique (ménage, remise des clés, coordination du planning...), les conciergeries interviennent désormais même dans l’expérience du séjour. Certaines équipes proposent des formules petit-déjeuner équilibrées, d’autres développent des services en lien avec des coachs sportifs ou des activités locales.
Ce changement marque une montée en compétence dans la gestion des logements. L’accueil ne se limite plus à une communication fluide ou à une application bien configurée. Il s’agit de penser le séjour dans sa globalité, les services complémentaires, le suivi direct avec le voyageur, la personnalisation et la qualité.
Des règles plus strictes, des exigences plus élevées
Dans plusieurs villes françaises, et même à l'international, les règles changent. Depuis quelques années, l’encadrement des locations saisonnières se durcit. Limitation du nombre de nuitées, exigences en matière de DPE, obligations administratives renforcées… Autant de défis à intégrer dans la gestion quotidienne.
Mais cette pression réglementaire n’est pas qu’une contrainte. Elle pousse aussi les acteurs du marché à se professionnaliser, à clarifier leur positionnement, à améliorer leur offre. Les logements les mieux préparés tirent déjà leur épingle du jeu, en combinant conformité, qualité d’accueil et optimisation des charges. Ce sont ces hébergements-là qui affichent les meilleurs taux de réservation aujourd’hui.
Welkomz, un repère pour les professionnels
C'est justement pour accompagner ces mutations que Welkomz est né. Créé par Romain Giacalone, expert reconnu dans la location courte durée, ce site propose bien plus que de l’actualité. On y trouve des décryptages, des guides concrets, des retours de terrain, mais aussi des événements pour rencontrer d’autres professionnels et partager les bonnes pratiques.
Le succès de Welkomz repose sur un ton clair, un regard incisif, une vraie connaissance du profil de chaque voyageur et une capacité rare à anticiper les mouvements du marché. En bref, c’est un point de repère fiable pour celles et ceux qui cherchent à structurer leur activité, à améliorer leur rentabilité et à garder un coup d’avance.
Mieux accueillir, mieux communiquer, mieux louer
Depuis quelque temps, la location courte durée a changé de visage. Elle est devenue plus structurée, mieux encadrée, plus ancrée dans le réel. Et plus intéressante aussi pour les professionnels et les plateformes capables de saisir ce que recherchent réellement les voyageurs, au-delà du confort de base ou d’un prix attractif.
Cette évolution pousse les hôtes à imaginer d’autres formes d’accueil et à adapter leurs stratégies. Hébergements écoresponsables, gestion énergétique plus fine, séjours qui allient détente et engagement local... La location courte durée, plus souple que l’hôtellerie classique, permet justement de tester ces nouvelles idées et d’innover sans attendre.
Le secteur vit un moment charnière. La réglementation se durcit, les envies des clients changent, les hôtes élargissent leurs ambitions. Tout cela redessine le marché, parfois avec des contraintes, mais aussi avec des opportunités inédites. Ceux qui anticipent, qui adaptent leur offre et qui font confiance à des experts comme Welkomz sont déjà sur le bon chemin.
