Tourisme bien-être : une tendance clé du marché en 2025

Depuis quelque temps, la location courte durée a changé de visage. Elle est devenue plus structurée, mieux encadrée, plus ancrée dans le réel. Et plus intéressante aussi pour les professionnels et les plateformes capables de saisir ce que recherchent réellement les voyageurs, au-delà du confort de base ou d’un prix attractif.



Cette évolution pousse les hôtes à imaginer d’autres formes d’accueil et à adapter leurs stratégies. Hébergements écoresponsables, gestion énergétique plus fine, séjours qui allient détente et engagement local... La location courte durée, plus souple que l’hôtellerie classique, permet justement de tester ces nouvelles idées et d’innover sans attendre.



Le secteur vit un moment charnière. La réglementation se durcit, les envies des clients changent, les hôtes élargissent leurs ambitions. Tout cela redessine le marché, parfois avec des contraintes, mais aussi avec des opportunités inédites. Ceux qui anticipent, qui adaptent leur offre et qui font confiance à des experts comme Welkomz sont déjà sur le bon chemin.