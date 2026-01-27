Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026

La marque Meliá Hotels & Resorts ajoute une destination emblématique à son portefeuille.
L’ouverture du Meliá Whale Lagoon Maldives est prévue pour janvier 2026.
A lire aussi : Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026
Le futur établissement est situé dans l’atoll d’Ari Sud aux Maldives.
Accessible après un vol de 30 minutes en hydravion depuis l’aéroport international de Malé, le resort s’implante aux portes de la zone marine protégée South Ari Marine Protected Area (SAMPA), réputée pour l’observation toute l’année des requins-baleines et des raies manta.
Meliá Whale Lagoon : 100 villas privées entre lagon et plage aux Maldives
Le Meliá Whale Lagoon Maldives proposera 100 villas privées face à l’océan.
Les Water Villas, construites sur pilotis, offrent une vue imprenable sur les eaux turquoise, tandis que les Sunset Suite Villas disposent de piscines privées et d’espaces généreux dédiés à la contemplation du coucher de soleil.
Les Beach Villas, quant à elles, permettent un accès direct au sable blanc et au lagon.
Le resort s’adresse aussi bien aux couples qu’aux familles ou aux amateurs d’aventures marines.
Gastronomie, bien-être et animations au programme
L’expérience client se prolonge à travers une offre gastronomique diversifiée, répartie entre quatre restaurants et bars, mêlant cuisine méditerranéenne et influences internationales. Deux piscines à débordement, un spa dédié au bien-être, des rituels de soins, un sauna et un hammam complètent l’offre.
Côté animations, le resort proposera des activités pour tous les publics : musique live, cinéma en plein air, cours de cuisine, ainsi que des programmes ludiques destinés aux plus jeunes.
"Les Maldives incarnent la quintessence de notre mission : grandir au sein des destinations les plus exclusives au monde et façonner des instants uniques dans des cadres incomparables, portés par l’hospitalité qui définit Meliá", souligne Gabriel Escarrer, Président-Directeur général du groupe.
