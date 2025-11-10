TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Aux Maldives, l'établissement Atlantis The Royal attendu pour 2029

493 clés, dont 270 chambres d’hôtel et 223 villas et résidences privées


Kerzner International et Assets Group ont signé un accord pour la création d’un nouvel établissement Atlantis aux Maldives. Baptisé Atlantis The Royal, Maldives, le projet ouvrira en 2029 dans l’atoll de Malé Sud. Le complexe, conçu sur deux îles, réunira hébergement, restauration, loisirs et bien-être, avec un accent marqué sur la durabilité.


Mercredi 12 Novembre 2025

Kerzen International et Assets Group ont annoncé, pour 2029, l'ouverture d'un nouvel établissement Atlantis aux Maldives, le "Atlantis The Royal, Maldives".

Situé sur l’île de Vaaredhdhoo Faru, dans l’atoll de Malé Sud, le futur hôtel s’étendra sur 1,37 million de mètres carrés et comptera près de 5,8 kilomètres de littoral.

L’accès se fera en 10 minutes d’hydravion ou 25 minutes en bateau rapide depuis l’aéroport international de Velana.

Le complexe comprendra deux entités distinctes : Family Island et Luxury Island, totalisant 493 clés, dont 270 chambres d’hôtel et 223 villas et résidences privées. Il abritera 20 restaurants et bars, deux beach clubs et un parc aquatique Aquaventure de 70 000 m² avec 15 attractions.

Des académies sportives, des espaces de loisirs et un centre de bien-être viendront compléter l’ensemble. L’objectif annoncé est de renforcer la position des Maldives dans le segment du tourisme haut de gamme.

Atlantis The Royal, Maldives : une conception intégrant la durabilité

L’approche du projet repose sur une conception écologique et raisonnée.

Le complexe intégrera des dispositifs de régénération des coraux et des algues, des systèmes de préservation de l’eau et une architecture à faible impact environnemental.

Le futur Lost Chambers Aquarium, développé dans le cadre du programme Atlantis Atlas Project, présentera des espèces locales issues de sources durables.

L’offre gastronomique comptera 17 espaces de restauration, dont les concepts Gastronomy, The Royal Tearoom et Ossiano, ainsi qu’une sélection de restaurants de chefs et de lieux conviviaux.

Bien-être et équipements complémentaires

Le pôle bien-être proposera un spa axé sur la longévité, une zone botanique, des espaces de yoga et de méditation, un salon de beauté, un studio de récupération et un centre de fitness intérieur-extérieur.

Le projet inclura aussi des espaces commerciaux et des lieux modulables destinés à l’accueil d’événements de différentes tailles.

