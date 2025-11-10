Aux Maldives, l'établissement Atlantis The Royal attendu pour 2029

L’approche du projet repose sur une conception écologique et raisonnée.



Le complexe intégrera des dispositifs de régénération des coraux et des algues, des systèmes de préservation de l’eau et une architecture à faible impact environnemental.



Le futur Lost Chambers Aquarium, développé dans le cadre du programme Atlantis Atlas Project, présentera des espèces locales issues de sources durables.



L’offre gastronomique comptera 17 espaces de restauration, dont les concepts Gastronomy, The Royal Tearoom et Ossiano, ainsi qu’une sélection de restaurants de chefs et de lieux conviviaux.