"Il faut plus d’un voyage pour découvrir les Maldives"

Certes, aux Maldives, les très beaux resorts occupent généralement toute l’île sur laquelle ils sont installés. Cependant, contrairement à une autre idée reçue, les amateurs de vacances authentiques et de contacts avec les populations locales peuvent aussi y trouver leur compte.En effet, sur les îles habitées par les locaux, ont commencé à se développer de nombreux L’île de Maafushi en compte une soixantaine à elle seule.Ceux qui y viennent sont assurés de passer leurs vacances au contact des habitants du cru, de voir au travail agriculteurs ou pêcheurs et de profiter de la culture, de la gastronomie et des festivités locales.L’idéal peut être aussi, pour les touristes étrangers, de combiner un séjour mixte : quelques jours dans un beau resort offrant tous les services dont sont friands les Occidentaux, et quelques jours dans une guest house pour une approche plus authentique du pays.