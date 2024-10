Sun Siyam Resorts : une parenthèse enchantée dans le paradis turquoise des Maldives

De ce fait, c'est au Tempo que nous avons pris petits déjeuners et déjeuners.



Comment résister à ses buffets époustouflants de variétés ? Combinant cuisines asiatique, indienne, italienne et occidentale, ils proposent aussi bien poissons et crustacés que viandes –poulet, agneau, bœuf, porc-, oeufs, légumes, riz, pâtes, sauces, pain...



Quels que soient ses goûts ou ses options alimentaires, chacun peut y trouver son bonheur. Pourvu qu’ils l’aient signalé, une attention particulière est également portée à ceux qui ont une –ou plusieurs- intolérances alimentaires : ils bénéficient de plats adaptés à leurs besoins.



Le Tempo est compris dans l'offre All inclusive, comme dix autres restaurants et bars du Siyam World qui en compte 18.



Cette diversité laisse aussi la possibilité de choisir, à l’heure de l’apéritif, l’un des bars (The Orchid, par exemple) réputés être les meilleurs pour profiter du fabuleux coucher de soleil sur l'océan.



Là comme ailleurs, bien que les Maldives soient un pays musulman assez strict, on peut boire des cocktails, du champagne ou du vin, aussi bien que des mocktails. Bien mieux, début octobre, le groupe Sun Siyam n'hésite pas dans plusieurs resorts à célébrer l'Oktoberfest comme en Bavière !



Par ailleurs, les amateurs de saveurs variées -exotiques ou pas- ont le choix grâce aux restaurants à thème. Si le restaurant espagnol Andalucia (compris dans l'offre all inclusive) ne nous a pas tout a fait convaincue, en revanche, le restaurant japonais Arigato (compris sous condition dans l'offre all inclusive) nous a subjuguée par la délicatesse et la variété de ses saveurs et de ses assemblages.



Le Siyam World abrite aussi un espace de restauration contemporain vitré et posé sur la plage, appelé The Cube. Celui-ci propose un concept de cuisine qui varie selon les chefs en résidence parmi les plus talentueux du monde.