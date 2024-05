Air France revient aux Maldives, quid de la République dominicaine ?

Ce n'est pas la seule nouveauté, puisquela ville brésilienne se rapprochera de la France à la fréquence de trois vols par semaine (les lundis, jeudis et samedis).Elle représente la 5e destination de la compagnie dans l'autre pays du foot, après Rio de Janeiro, Sao Paulo, Fortaleza et Bélem.Les vols seront assurés par A350-900 équipé de 324 sièges (3 cabines).Un peu plus proche, de la France,Au rythme plus lent d'un vol par semaine, chaque samedi, la ville de Laponie offrira un dépaysement nordique à la clientèle française et européenne d'Air France.Elle sera la première destination de Laponie suédoise, après 2 autres en Finlande et le même nombre en Norvège.