Laponie suédoise : voyage dans l'autre pays des rêves

" La Laponie est une destination Grand Froid qui se vit comme une expérience…où la nature vous challenge, on ne « consomme pas » la Laponie, on la ressent.



Une nature préservée, dont les paysages époustouflants se méritent.



On ne part pas en séjour Laponie comme on part aux Canaries.



J’adhère totalement au positionnement de Quartier Libre sur la Laponie suédoise, avec l’idée de limiter les volumes, pour ne pas tomber dans le tourisme de masse et être dans le respect des Suédois qui nous accueillent. Des valeurs qui sont en adéquation avec celles portées par nos structures du Tourisme Social.



Les prestations Quartier Libre sont de qualité, et l’organisation est top, avec des guides compétents pour accompagner les voyageurs dans cette immersion.



Le contenu des activités est suffisamment diversifié pour que chaque typologie de client puisse profiter pleinement ! de 7 ans à 77 ans !!



Une destination qui mérite d’être mise en avant et qu’elle soit favorisée par les CSE pour un accès encore plus large aux salariés et leurs familles. "