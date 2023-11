Tourisme : "Il est injuste que les jeunes soient privés d’avion" 🔑

Le nouveau monde tel qu’il est vu sur Instagram n’est pas le vrai monde, et ne dépeint qu’une partie photogénique de la réalité.



Des nouveaux paradigmes émergent lentement, mais sûrement. Et chacun est libre de suivre des personnalités dont la façon de se déplacer est plus proche de la sienne, que ce soit en vélo, train, stop, à pied ou que sais-je.



De nombreux voyageurs ne sont pas sur Instagram et ne suivent pas ce modèle très normé.



De même, nous pouvons espérer que les influenceurs voyages sur la plateforme changent vers une vision plus multiple des destinations, qui intègrent les populations, la langue et la culture, et pas seulement ce qui est joli en photo.

La réduction du monde à quelques images n’est absolument pas nouvelle.



Le pittoresque signifie " ce qui mérite d’être peint " et je ne suis pas spécialement nostalgique des stéréotypes des voyageurs des générations précédentes.



Par ailleurs, l’immense majorité des gens ne voyagent pas pour rencontrer d’autres personnes, mais pour se découvrir eux-mêmes.



Ce n’est pas en soi un problème. Le problème, c’est la manière dont les sociétés d’accueil, et in fine le monde entier peut bénéficier et non pâtir du voyage de quelques-uns.