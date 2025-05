Centara inaugure un quatrième établissements aux Maldives

Le Centara Grand Lagoon Maldives embarque les visiteurs dans un voyage gustatif à travers plusieurs concepts de restauration.



The Gallery propose une restauration en continu avec grillades tandoori et teppanyaki, tandis que Bluefin évoque un club de plage méditerranéen avec fruits de mer et musique live.



Pour les pauses rafraîchissantes, Coco Drift mise sur les cocktails les pieds dans l’eau, et Sunset Social invite à admirer le coucher de soleil une coupe de champagne à la main.



Enfin, The Club réserve une expérience mêlant tapas, bar à cru et buffets intimistes accompagnés de vins sélectionnés.