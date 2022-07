Tout ce qu'il faut savoir avant de partir aux Maldives

Nous voici enfin arrivés à la partie que vous attendiez. Et comme j'ai toujours préféré garder le meilleur pour la fin, on va tout de suite explorer, ensemble, les lieux incontournables à visiter aux Maldives. Entre les magnifiques plages, les îles et les hôtels, vous aurez de quoi vous occuper.Difficile pour moi de ne pas revenir sur Malé en parlant des Maldives et de leur beauté. La capitale fait partie des destinations les plus prisées par les vacanciers. Quoi de plus normal après tout, si l'on prend en compte ses plages idylliques, son soleil caressant et son ambiance tropicale. Comme je l'ai indiqué plus haut, Malé est la ville la plus peuplée des Maldives. C'est aussi l'endroit le plus urbanisé.Parmi les monuments célèbres de la cité, je vous conseille de visiter le Musée National qui se trouve dans le Sultan's Park. Il vous en mettra plein la vue avec ses collections archéologiques retraçant les moments clés des périodes bouddhistes et islamiques des Maldives. Ces collections comprennent, entre-autres, des armes, des tambours, des bijoux et même des vêtements.Pour dormir tranquillement après une journée riche en activités, vous pouvez réserver dans le Coco Palm Dhun. C'est un excellent 4 étoiles pour un voyage de rêve. Pour la réservation à distance, je vous conseille de vous renseigner auprès de sa direction pour savoir si les tarifs n'incluent pas d'éventuels frais supplémentaires.L’île MudhdhooVous voulez découvrir un phénomène rare que vous ne verrez jamais ailleurs dans le monde ? Une fois aux Maldives, je vous conseille de vous rendre sur l'Île Mudhdhoo qui se trouve au Nord de la capitale. Dès le crépuscule, la plage endosse un costume aux couleurs du coucher du soleil.De la magie diriez-vous… En fait, c'est l'œuvre des milliers de crustacés qui vivent sur les plages de l'île. Ces derniers s'illuminent au crépuscule, offrant un spectacle saisissant qu'il faut absolument voir au moins une fois dans votre vie. En réalité, c'est une stratégie de défense adoptée par ces animaux marins.Vous cherchez une plage au sable fin où vous pourrez vous prélasser tranquillement ? Je vous conseille de vous rendre à l'atoll de Véligandu. Cette région des Maldives est connue pour ses magnifiques eaux turquoise dans lesquelles vous pouvez vous baigner tout au long de l'année.En fait, la plage de Véligandu est considérée comme la meilleure plage des Maldives. Elle abrite, notamment, des bungalows construits sur pilotis. Vous dormirez donc tranquillement les pieds dans l'eau avec, comme spectacle, la grandeur et la beauté de l'océan.C'est une autre île incontournable des Maldives qu'il faut absolument visiter pendant vos vacances. Sur l'île d'Alimatha, l'ambiance est très calme. C'est un endroit propice à la quiétude, où vous pourrez contempler un paysage tropical unique, tout en marchant sur les belles plages au sable blanc. Envie d'une plongée sous-marine ? C'est une autre activité que vous pouvez pratiquer aisément dans les eaux turquoise de l'île Alimatha.Ce coin de paradis est formé de 82 îlots. Sur place, vous trouverez également 26 îles-hôtels, où le calme et le luxe règnent en maître. Parmi les îles-hôtels les plus connus, il y a le Meerufenfushi. Je n'y suis pas personnellement allé, mais les retours sont très positifs !Pour sa part, l'île d'Ukulhas se trouve à l'Ouest de Rasdu. Elle abrite une bonne dizaine d'hôtels où vous pourrez vous loger et dormir en toute tranquillité. Bien sûr, il n'y a pas que cela : découvrez les nombreux restaurants avec leur cuisine locale et les magnifiques plages. Les eaux de l'île d'Ukulhas représentent aussi de très bons spots en vue de faire de la plongée sous-marine.Voici une autre île que je vous conseille de visiter pendant votre escapade maldivienne. L'île de Kuramathi se trouve, en fait, au centre des Maldives. Vous y trouverez de très bons hôtels et de belles plages pour vous prélasser et pour vous baigner. Et en parlant de plages…