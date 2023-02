Maldives (podcast) : Entretien avec Sara Siyam, directrice de création des hôtels Sun Siyam Resorts

"Nous avons cinq hôtels aux Maldives : Sun Siyam Vilu Reef, Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Olhuveli, Sun Siyam Iru Fushi, et Siyam World. Et puis nous en avons un autre au Sri Lanka, Sun Siyam Pasikudah. Nous nous développons rapidement et nous avons par ailleurs plusieurs projets en cours.""Mon père, Ahmed Siyam Mohamed, a perdu sa mère quand il avait 12 ans à peine. Et comme il avait neuf frères et sœurs, il a dû quitter son île pour trouver du travail à Malé et soutenir sa famille. C’était dans les années 1970/80, période où le tourisme commençait justement à se développer ce qui lui a permis de trouver un job à l’aéroport.Puis il a rencontré ma mère et ils ont lancé une petite agence de voyage, Sun Travels, alors qu’ils avaient seulement la vingtaine. Et, 20 ans après, c'est devenu ce grand empire avec cinq resorts Siyam aux Maldives. Son histoire est vraiment inspirante. Cela vous montre donc que si vous travaillez dur, vous pouvez faire des merveilles."