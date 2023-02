Maldives : Deepak Booneady, nouveau PDG de Sun Siyam Resorts

« Je suis très honoré et fier de faire partie d'une organisation aussi dynamique et progressiste qui me permet de partager et de mettre en œuvre des idées, une vision et une créativité innovantes » , fait valoir Deepak Booneady, dans un communiqué.



Il ajoute : "Outre la croissance de l'entreprise, mon objectif principal est de créer une culture de l'innovation pour que l'équipe et l'entreprise aient une longueur d’avance sur le marché, et de créer des expériences uniques pour nos clients".



Sun Siyam Resorts a connu un important développement pendant que Deepak Booenady était vice-président des ventes.



Au cours des trois dernières années marquées par la pandémie de Covid-19, il a néanmoins dû restructurer la marque et explorer de nouvelles méthodes de gestion d'entreprise.



Deepak Booneady qui a récemment suivi plusieurs programmes de formation des cadres à la Harvard Business School aux Etats-Unis, a plus de vingt-cinq ans d'expérience dans l’industrie du voyage et de l'hôtellerie de luxe.



Il a notamment travaillé pour le groupe hôtelier mauricien LUX* Resorts and Hotels en tant que directeur régional des ventes et du marketing.



C'est en 2019 qu'il a rejoint Sun Siyam Resorts en tant que directeur du développement commercial du groupe, avant d'être promu, deux ans plus tard, vice-président des ventes.