Maldives : le resort Sun Siyam Iru Fushi Maldives multiplie les offres alléchantes

Depuis l'ouverture de son premier complexe aux Maldives (Sun Siyam Vilu Reef) en 1998, le portefeuille du groupe Sun Siyam Resorts s'est bien développé.



Outre un boutique-hôtel 5* en bord de mer sur la côte Est du Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah), il gère désormais, aux Maldives, cinq îles privées de luxe qui accueillent, chacune, un complexe hôtelier haut de gamme, parmi lesquels le 5 étoiles Sun Siyam Iru Fushi.



Nichées dans l'atoll de Noonu, à 45 minutes de vol en hydravion depuis l'aéroport international de Velana (Malé), les 221 villas et suites de ce resort allient, sur 21 hectares, charme rustique et sobriété luxueuse, à destination des familles, des groupes d'amis, des couples et des jeunes mariés.



Le spa primé by Thalgo France avec plus de 140 soins au choix, fait de cette île tropicale une escapade de bien-être parfaite.



Avec 14 bars et restaurants, Sun Siyam Iru Fushi peut également satisfaire les papilles les plus exigeantes : spécialités italiennes primées au Trio ; cours de mixologie à Water's Edge; expérience japonaise de show-cooking au Teppanyaki ; cuisine française au restaurant primé sur pilotis Flavours ; Fusion asiatique au Bamboo et fruits de mer maldiviens au Islander's Grill.



Afin de séduire les familles, une offre spéciale leur est réservée : les enfants de moins de 15 ans séjournent et mangent gratuitement avec deux adultes payants dans la même chambre, tout en appréciant et découvrant la vie marine locale au parc sous-marin Nemo's Reef et les activités récréatives au Koamas Kidz Club (3-11 ans).